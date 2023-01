Juchelka (ANO): Desítky poskytovatelů sociálních služeb a statisíce jejich klientů jsou v ohrožení

reklama

Já moc děkuji, paní předsedající. Já mám tady a budu kratší než asi mí kolegové nebo do pěti minut to určitě stihnu úplně jednoduše. To, co tady už pan poslanec Novák řekl i paní poslankyně Hanzlíková ohledně té ohrožené výplaty nadregionálních sociálních služeb, my jsme na začátku prosince upozorňovali na výboru pro sociální politiku a samozřejmě, že to prošlo i usnesením, že nesouhlasí poslanci výboru pro sociální politiku s předloženou systemizací MPSV s odůvodněním, že nebylo předneseno jakékoliv racionální zdůvodnění zhodnocení současného výkonu agend a nutnosti jejich přesunů, včetně ekonomického vyhodnocení a dopadu na státní rozpočet. A žádalo pana ministra práce a sociálních věcí, který sedí za mnou, aby odložil systemizaci do 1. 7. 2023. Pro to hlasovali všichni poslanci, včetně poslanců vládní koalice. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7559 lidí

A co se stalo? Systemizace samozřejmě proběhla, doporučení výboru pro sociální politiku akceptováno nebylo a v tuto chvíli se ozývají desítky organizací béčkových, které jsou placeny přímo ze státního rozpočtu, že díky této systemizaci nedostanou peníze dříve než v polovině května.

Co to tedy znamená? Znamená to, že desítky poskytovatelů sociálních služeb a statisíce jejich klientů jsou v ohrožení. Znamená to, že 200 000 těchto klientů a možná 1 800 zaměstnanců, tak ti hrozí odchodem ze sektoru sociálních služeb. Vždy můžeme konstatovat, že v uplynulých letech, to znamená od roku 2014, každý rok bylo vyhlášeno nebo byly termíny vyhlášeny této výzvy pro poskytovatele služeb před koncem roku, aby věděly ty sociální služby, na čem jsou. To znamená říjen, listopad, maximálně prosinec. Ale v tuto chvíli máme konec ledna a vůbec sociální služby nadregionální nevědí, jak to s nimi do budoucna do budoucna bude. Ta metodika podle právních analýz je protiprávní, neakceptovatelná a extrémně nebezpečná, jak píšou někteří právníci. A poté dokonce by některé ty nadregionální sociální služby měly možná přejít pod krajskou síť, což podle mě nebylo projednáno ani s hejtmany.

Takže já prostě bych chtěl otevřít tady tento bod, poněvadž se opravdu jedná o statisíce klientů, o stovky zaměstnanců v těchto sociálních službách, poněvadž jsou ohroženi samozřejmě klienti. A nebavíme se jenom o seniorech postižených a uprchlících. Bavíme se také například o umírajících lidech, poněvadž jsou v tom i hospice. Bavíme se skutečně o těch nejzranitelnějších v České republice. Například by měla z tohoto programu prý vypadnout jako jedna z priorit paliativní péče. Tak já se ptám, proč neděláme tu systemizaci v tuto chvíli prostě v klidu v průběhu tohoto roku, ale proč děláme takhle překotně a uvádíme všechny ty poskytovatele sociálních služeb do velkého nebezpečí nejen z hlediska jejich budoucnosti. To znamená dlouhodobějších výzev. Ale také z hlediska té krátkodobé budoucnosti, to znamená, jakým způsobem budou financováni v tomto roce. Dokonce nedostávají ani žádnou garanci od Ministerstva práce a sociálních věcí, aby si mohli vzít třeba překlenovací úvěr, poněvadž tady toto pověření jednoduše tyto organizace nemají.

Takže já si myslím, že mí kolegové poslanci společně se mnou je to už potřetí jakoby výzva na to, abychom tento bod otevřeli a pevně věřím, že ho otevřeme a že ho můžeme, že ho můžeme prodiskutovat, jakou vizi mám MPSV právě tady s těmito nadregionálními organizacemi a proč tady toto překotně dělá, proč uvádí ty klienty do nebezpečí a ty zaměstnance sociálních služeb taktéž. A chtěl bych to zařadit jako první bod dnes a nebo jako druhý bod zítra. A název je Ohrožení výplaty nadregionálních sociálních služeb. Děkuji.

