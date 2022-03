Juchelka (ANO): Mé tři pozměňovací návrhy souvisí se sociálními službami

reklama

Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci,

jenom na úvod trošičku takové jakoby dva povzdechy. Ten první je, že koukám, že vlastně nikdo v rozpravě není vůbec z koaličních poslanců, že nedali vůbec žádné pozměňovací návrhy. Já si pamatuji, jak v minulém volebním období jsem minimálně já, neb já nevím, kolega Nacher, bojoval se svou vlastní vládou tady, tvrdé diskuse s Alenou Schillerovou ohledně našich pozměňovacích návrhů na sociál, kde jsme chtěli samozřejmě nějaké rozpočty třeba navýšit nebo nějaké finance přesměrovat, ale v tuto chvíli tady je opravdu ticho po pěšině. Ten druhý povzdech souvisí s těmi pozměňovacími návrhy a já samozřejmě žádám o podporu Poslaneckou sněmovnu ohledně mých tří pozměňovacích návrhů - 5.2.1, 5.2, 2. 5.2.3. To jsou sněmovní dokumenty, tisky sněmovních dokumentů.

Tak ten povzdech je, že včera, když jsem pozoroval tiskovou konferenci vlády, tak jsem byl opravdu, bych řekl slovy své milé kolegyně exposlankyně, zděšen. Očekával jsem, že vláda přinese skutečně nějaká řešení, že přinese lidem nějakou naději, všichni u té obrazovky očekávali, že se třeba nějakým způsobem vláda postaví vůči, nebo bude mít nějaký jasný názor na ceny energií, ceny pohonných hmot, to, že rostou ceny hypoték, potravin atd., ale dozvěděli jsme se de facto, že prostě občané dostali od vlády další políček, jednu velikánskou nulu, která jim opravdu v jejich domácnostech a v rodinách nepomůže.

A tu nulu bych ještě více trošičku podtrhl tou citací, která včera byla v médiích, kde ta knížecí rada zněla - cituji: Omezte spotřebu paliv, část peněz končí u Putina. To opravdu řekla vláda, která tady dnes ráno na jednání přijela ve svých limuzínách, to řekla občanům, kteří nebydlí ve velkých městech a nemohou používat perfektní městskou hromadou dopravu, jakou máme třeba u nás v Ostravě, ale musí dojíždět například - a s tím souvisí ty mé po pozměňovací návrhy - do svých zaměstnání anebo se zdravotně postiženým dítětem do stacionářů právě proto, aby mohli třeba pracovat a to dítě tam z nějaké vesnice u nějakého většího města odložit.

To jsou dva povzdechy, protože se mi to skutečně nelíbí, z hlediska rostoucích cen energií, pohonných hmot, hypoték, úplně tato vláda zapomněla, ale díky těm mým pozměňovacím návrhům se to ještě může trošičku napravit, na střední třídu, prostě a jednoduše na rodinu. Na rodinu, kde jejíž rodiče pracují, mají samozřejmě nějakou hypotéku na dům nebo na byt, a pro ně tato vláda prostě nepřipravila vůbec nic. My navrhujeme alespoň v tom jediném, co vláda připravila, navýšit příspěvek na bydlení o 3 miliardy a udělat konečně něco pro občany České republiky, kteří vidí už několik dnů astronomicky rostoucí ceny nejen u pohonných hmot, ale například také v supermarketech.

Okolní státy se o to postaraly. Já jsem z Moravskoslezského kraje, pohonné hmoty jezdíme nakupovat přes hranice do Polska, stojí tam řady automobilů s českými SPZ, protože prostě a jednoduše Polsko na své občany myslí a snížilo DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 %. Rakousko - Rakousko plošně pomohlo všem občanům 1,7 miliardy euro právě, aby je nestihl takový velikánský nárůst cen energií, jako v Rakousku měli. Slovensko, to víme, minulý měsíc zmrazilo ceny elektřiny pro domácnosti a Maďarsko, to zastropovalo ceny pohonných hmot.

Mé tři pozměňovací návrhy souvisí se sociálními službami, ten první, tam navyšujeme rozpočet na sociální služby o jednu miliardu právě proto, že poskytovatelé sociálních služeb v průběhu tohoto roku budou čelit právě zvýšeným cenám energií a v rámci toho, jaké poskytují oni služby právě všem těm, kteří potřebují asistenční služby, pečovatelské služby, senioři, handicapovaní atd., nebudou moci právě v té souvislosti s navyšováním pohonných hmot, například tu asistenční nebo pečovatelskou službu v takové míře vykonávat prostě u těch lidí doma, protože je ty ceny jednou doženou a budou to muset pravděpodobně ve svých rozpočtech zacelit, tyto rozpočtové díry, kraje, obce, které jsou poskytovateli sociálních služeb. Proto prosím o podporu tohoto konkrétního pozměňovacího návrhu, který pomůže alespoň trošičku nadechnout se všem sociálním službám.

Co jste připravili dál ohledně příspěvku na bydlení, tam navyšujeme o 3 miliardy, jak jsem řekl, ale pozor, přátelé, skutečně to, co tady dneska zaznělo i z úst expremiéra Babiše ohledně toho, jakým způsobem fungují rodiny s těmi handicapovanými dětmi, tak to je čiročistá pravda. My jsme se skutečně vykašlali tady na tuto, bych řekl, velmi omezenou skupinu lidí, chápu, že to není pod drobnohledem tady tohoto velkého státního rozpočtu, kteří musí jezdit se svými ratolestmi tam a zpátky do speciálních školek a stacionářů. Padesát korun - padesát korun za jeden litr je skutečně nadmíru právě pro tyto rodiče, z nichž drtivou většinu tvoří samoživitelky, protože víme statisticky, že u handicapovaných dětí, pokud přijde do té rodiny nějaký takovýto problém, tak většina mužů opouští právě tady tyto rodiny a nechávají to všechno na ženách.

A to je ten můj třetí pozměňovací návrh, který řeší navýšení rozpočtu v rámci prevence rodinné politiky o pouhých 50 milionů korun, tak já moc poprosím poslance, aby podpořili i tady tento třetí pozměňovací návrh, abychom mohli nějakým způsobem právě řešit například tady tyto situace při rozpadu rodin u dětí, které jsou handicapované a které de facto budou mít do budoucna vždycky jednoho rodiče, bohužel takhle to statisticky je.

Takže já žádám o podporu těchto tří pozměňovacích návrhů a pevně věřím, že tato Poslanecká sněmovna je podpoří. Děkuji moc.

