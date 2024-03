Juchelka (ANO): Ministr Jurečka během prosince nahrál do systému tři novely zákona o sociálních službách

reklama

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

my máme před sebou novelu zákona, poslaneckou novelu zákona o sociálních službách, což je opravdu klíčový zákon, kdy celým MPSV se jako červená linka, jako páteř celé této instituce tady, tohoto ministerstva line dvojková sekce, kde (kam?) sociální služby patří společně se sociálněprávní ochranou dětí, sociální prací a rodinnou politikou.

A my jsme svědky toho, že tady máme pana ministra Mariana Jurečku, který je neuvěřitelný v tom, že v tuto, během prosince minulého roku nahrál do systému tři novely zákona o sociálních službách. Je to jeden vládní návrh, potom jeden jeho poslanecký návrh a potom sociálně zdravotní pomezí. Je neuvěřitelné, jaký v tom najednou vznikl zmatek a chaos, poněvadž například u příspěvku na péči, který jsme tady měli otevřený snad pětkrát v průběhu minulého roku, a velmi jsme - velmi jsme prosili vládní koalici, aby ho zvýšila ještě do té doby, než začne platit vládní daňový balíček, který zvýší náklady úplně všem rodinám a samozřejmě i těm, kteří se 24/7 starají o někoho, kdo je zdravotně handicapovaný. A to se tak nestalo, my opět máme před sebou návrh zákona, který navýší příspěvek na péči sice markantně, ale k tomu se ještě dostanu, až od 1. července, přičemž na dlouhou dobu tady toto navyšování zablokuje. A já už v tuto chvíli říkám, že se chceme bavit samozřejmě taktéž u těch, kteří mají takzvanou domácí JIPku, v tom domácím prostředí a pečují 24/7, o hmotném zajištění pečujících.

My jsme tady plédovali za to opravdu několikrát, ohledně navýšení příspěvku na péči. Já jenom řeknu, jak se tady tyto věci staly. Takže my to tady navrhujeme i z hlediska opozice, tady máme několik návrhů, máme tady novelu zákona o navýšení příspěvku na péči. Nic se neděje, vládní koalice to odmítá.

Najednou jsou tady nějaké návrhy na novelu zákona stoosmičky, která to řeší. Ten vládní návrh, který tady předložil pan vicepremiér a který odešel na vládu, řeší od 1. 7. právě navýšení příspěvku na péči. Potom tam byl vložena, dle mého názoru úplně nestandardně, ba skandálně, jeho poslanecká novela zákona o sociálních službách, která řeší celou nadregionální síť skupiny B, která řeší další zásadní věci ohledně sociálních služeb. Nejde to vládním návrhem od pana vicepremiéra, ale poslaneckým návrhem. No, a poté při bombastické tiskové konferenci se dozvíme, že se tady navyšuje příspěvek na péči, samozřejmě od 1. 7., a že to nepůjde zase vládním návrhem, ale jako pozměňovací návrh pana poslance Navrátila do té novely pana poslance Mariana Jurečky, aby potom pravděpodobně neplatila ta vládní novela zákona o sociálních službách.

Tady tento zmatek, který se v tom samozřejmě vyrobil, a ty částky, které tam jsou, tak najednou na to člověk na té tiskové konferenci koukal, protože se nenavýšil první stupeň. O tom tady hovořila má předřečnice Lucie Šafránková. Budou o tom hovořit i další mí kolegové z výboru pro sociální politiku z hnutí ANO, poněvadž ten první stupeň, který je na 880 korunách, my jsme měli už opravdu před tři čtvrtě rokem tady ve Sněmovně navýšen na 2 000 po dohodě se všemi možnými asociacemi, které se zabývají domácí péčí a ústavní péčí pro zdravotně postižené.

Je to opravdu situace tristní, poněvadž jednička se tedy nenavyšuje vůbec, navyšuje se druhý stupeň. Rozumím tomu, že to je pravděpodobně z rozpočtových důvodů, ale je to dle mého názoru opravdu zásadně nespravedlivé. Ten se navyšuje o 800 korun. Druhý stupeň je návrh o 2 200 a tak dále, až čtyřka plus, protože my jsme měli samozřejmě v programu jako hnutí ANO pátý stupeň. Tento pátý stupeň tak nějak napůl je obsažen v tom stupni čtyři plus. Mezi druhým a třetím stupněm, což je opravdu zásadní věc, je tady rozdíl právě u druhého a třetího stupně nad 18 let 10 000 korun.

Už od začátku, když se člověk na tu tabulku podívá, tak logicky mu vyvstane, že mít, anebo nemít, 10 000 korun je velikánská motivace pro celou řadu rodin, které neformálně pečují o zdravotně postiženého, tím pádem je jasné, že vznikne tlak na překvalifikování z dvojky na trojku u těch životních potřeb tak, že se prostě zahltí lékařská posudková služba na České správě sociálního zabezpečení.

Prostě navýšení, které skutečně akceptuji, budeme hlasovat pro, pokud nebudete akceptovat naše pozměňovací návrhy na navýšení stupně jedna, protože samozřejmě to rodinám pomůže, každé navýšení, každá koruna, když tato vláda i zdravotně postiženým vzala například slevu na poplatníka, na jejich partnera, když se o někoho starají, což je ą25 000 korun ročně do rozpočtu, když ten jeden z rodiny, například rodič, nemůže chodit do práce a pracovat. Tady tímto se to tedy alespoň částečně vykompenzuje.

My tady máme v tomto duchu dva pozměňovací návrhy, kdy navyšujeme veškeré částky v prvním a druhém stupni, jak u těch do 18, tak u těch nad 18 let. Poté tady máme kompromisní návrh - doufám, že s ním budou souhlasit i kolegové z vládní koalice - kde navyšujeme o 500 korun pouze jedničku. Jinak vše necháváme tak, jak to je. Navyšujeme jedničku na 3 630, to je o 10 % tak, jak jsme to avizovali v našem původním pozměňovacím návrhu, a nad 18 let o 500 korun na 1 380 a tak dále. Jednička, dvojka, trojka a čtyřka by tak měly být dle mého názoru spravedlivěji rozvrstveny.

My samozřejmě budeme za to co nejvíce lobbovat a budeme o tom chtít diskutovat. Proto bych chtěl poprosit pana místopředsedu, aby si zapsal, že bychom rádi navrhli prodloužení lhůt mezi druhým a třetím čtením. (Předsedající: Prosím, o kolik?) O 14 dní, abychom to do toho 1. 7. samozřejmě všechno krásně stihli. Protože to není jediný problém tady této novely.

Ten další je nadregionální síť skupiny B. My jsme skutečně na výboru pro sociální politiku zhruba před 14 dny zažili něco, co jsme tam nezažili za celou dobu, kdy tady jsem, a to je šestým rokem, kdy jsme opravdu jeden bod, který měl být diskutován 90 minut, protáhli na 4 hodiny. Vystupovala celá řada sociálních služeb, vystupovali zástupci těch, kterých se ty nadregionální sociální služby typu B týkají, kdy se tam řečnilo nejen ohledně pozměňovacích návrhů, ale i o tom, jakým způsobem je ta sociální nadregionální béčková síť ohrožena existencionálně právě díky té novele zákona pana poslance Jurečky. 400 000 klientů, kteří využívají tu béčkovou nadregionální sociální síť, je skutečně v tuto chvíli v ohrožení, kdy za pár měsíců už třeba někteří poskytovatelé sociálních služeb nebudou zařazeni do takzvaných krajských sítí.

My jsme na to upozorňovali celou dobu. Před rokem a půl jsme dokonce dělali seminář s nadregionálními poskytovateli sociálních služeb, kde tady toto - a byly tady stovky lidí - bylo řečeno Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde na to apelovali, kde ukazovali statistiky, kde ukazovali své prezentace, kolika lidí se to týká. Apelovali na ministerstvo, aby to nedělalo, že těch 400 000 klientů skutečně nebude vědět, co se s nimi bude dít, protože neexistují žádné garance Ministerstva práce a sociálních věcí, že je zafinancuje a že zařadí právě do té krajské sítě tyto nadregionální sociální služby. Ten seminář byl prostě jasný. Nerozumím tomu, že v tom potom Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračovalo. My jsme samozřejmě udělali maximum pro to, aby to tak nebylo. V tomto duchu jsou i naše pozměňovací návrhy.

Součástí toho poslaneckého návrhu pana ministra k podpoře neformální péče jsou samozřejmě změny v oblasti sociálních služeb s tím nadregionálním charakterem. MPSV tuto změnu představuje skoro jako technickou, s odkazem na to, že MPSV financují dotačním titulem sociální služby s celostátním a nadregionálním charakterem tak, jak jim to umožňuje ustanovení zákona § 104, zákona o sociálních službách. O žádnou technickou novelu se ale nejedná. Jak jsem říkal, jedná se o 400 000 klientů sociálních služeb na území republiky.

MPSV - abych to vysvětlil - v podstatě říká, že od 1. 1. 2026 určí síť těchto služeb, obdobně jako nyní existují sítě krajské a předpokládá i obdobný systém financování. Vše ostatní je ovšem velikánská neznámá. Ministerstvo na výboru pro sociální politiku odkazovalo, že se vše vyřeší právě velkou novelou zákona o sociálních službách a dohodou s kraji, které ovšem tu dohodu vůbec nemají. Tam na tom výboru pro sociální politiku vyšlo krásně najevo, kdy jedna sociální služba za druhou usvědčovaly právě z té nekomunikace úředníky z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tady toto nepokládám za dobrou výrobní praxi. Všichni tušíme, že velká novela zákona o sociálních službách ve Sněmovně není. Stejně jako není ani na dohled dohoda s kraji. Na dohled naopak jsou krajské volby a změna zastupitelstev krajů. Nedivíme se, že klienti těchto sociálních služeb jsou tedy znepokojeni stejně jako jejich poskytovatelé. Takže to je i můj dotaz u tohoto druhého čtení, jestli Ministerstvo práce a sociálních věcí skutečně připravuje velkou novelu zákona o sociálních službách, když v tuto chvíli máme tři nějaké novely tady tohoto zákona v eKLEPu a přichází asi postupně do Sněmovny, z čehož jedna pravděpodobně bude zrušena, ta vládní. A časový harmonogram, kdy se vlastně tady tento zákon představí Sněmovně, poněvadž ten čas se krátí, máme tady zhruba rok na to, abychom tady skutečně smysluplně ještě něco projednali.

Proto jsem připravil pozměňovací návrh na záchranu nadregionální sítě sociálních služeb. Je to návrh, který řeší přechodné období mezi 1. 7. 2024 a 31. 12. 2025. Druhý pozměňovací návrh, který říká, když to úplně zkrátím, natvrdo zařaďte do sítě, a nevytáčejte se, všechny ty sociální služby béčkové, nadregionální a zafinancujte to krajům. Toto jsou dva pozměňovací návrhy. Přechodné období toho prvního odpovídá úmyslu předkladatele a také stávající metodice Ministerstva práce a sociálních věcí k financování zákona o sociálních službách, kterým je právě zajištění kontinuity financování poskytování sociálních služeb do doby - do doby - než se určí síť sociálních služeb s celostátním a nadregionálním charakterem, a to MPSV od 1. 1. 2026, mimo jiné také v návaznosti na takzvanou velkou novelu zákona o sociálních službách a dohody s kraji, kterou MPSV zatím pouze předpokládá.

V případě nového přechodného ustanovení jde o právní fikci pro období 1,5 roku, která umožní oprávněný vstup do soutěže o finanční prostředky právě tak, jak je napsáno v § 104 zákona o sociálních službách, o jejich financování. Nové přechodné ustanovení vhodně napravuje stávající stav nedefinované sítě služeb s celostátním a nadregionálním charakterem v zákoně o sociálních službách a je i výkladovým pravidlem zákonodárce pro interpretaci v období a praxe státu samozřejmě před tím 1. červencem toho roku 2024, toho roku současného.

Takže toto jsou naše dva pozměňovací návrhy A oba dva jsou myslím vstřícné k tomu, aby ministerstvo mělo ještě minimálně ten jeden otevřené ruce, pokud chce nějakou reformu v nadregionální béčkové sociální síti provést.

Co se týká dalších pozměňovacích návrhů, bych chtěl tady panu ministrovi poděkovat za to, že dal neutrální stanovisko a souhlasné stanovisko na výboru ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsme jako výbor pro sociální politiku v hnutí ANO předkládali. Jedná se o služby, které by měly být na telefon. Víme to z hlediska covidu, že spousta lidí si nemohla nechat poradit, protože byla zavřená doma, s nějakou formou poradenství, a moc děkuji za to, že tady toto distanční poradenství, například po telefonu, bylo zákonem umožněno.

To druhé je ale osoba pečující. To jsou další pozměňovací návrhy. Tam si velmi stojíme a stojí za tím i organizace, které sdružují neformálně pečující, je právě změna definice osoby pečující. Tedy ministerstvo bylo velmi vstřícné v tom, že přidalo nějakou jakoby změnu tady v této definici, která ale není moc jakoby dostatečná. Připomeňme si, že nejde o definici, která by pečujícím přivodila nějaké zbohatnutí nebo byla spojena s dávkami či jinými benefity. V žádném případě. V čem by jim měla pomoci a mohla, tak je to, aby se osoby pečující dočkaly konečně skutečné podpory odborného sociálního poradenství podle specifik potřeb člověka, o kterého pečují. Mnohdy jde například o vzácná onemocnění, která jsou různě kombinovaná, specifická. Stručně řečeno, kdo se nevejde do definice té osoby pečující, nedosáhne jako neformálně pečující na pomoc, zůstává prostě sám. Je tam vakuum mezi tím, když přijde domů s nemocným dítětem nebo partnerem, musí se o něj starat, ale ještě nemá například příspěvek na péči, protože ještě lékařská posudková služba mu nedefinovala žádný stupeň.

My jsme se inspirovali poslední vládní novelou zákona o sociálních službách právě naší vlády, kterou jsme dělali v minulém období, která prošla Legislativní radou vlády, a také poslední poslaneckou novelou minulé Poslanecké sněmovny, na které jsme tehdy - světe div se - dokázali společně pracovat, a to jak opozice, tak koalice. Je nepříjemným překvapením, že kolegové právě z opozičních lavic, kteří jsou nyní v lavicích vládních, s vládní odpovědností, přicházejí s definicemi osoby pečující vázané na pobírání dávek, to znamená příspěvek na péči nebo dlouhodobé ošetřovné či nějaký okruh služby či podávání samozřejmě žádosti o ně, o nějaké pobírání dávek. Já tomu nerozumím. Myslí si někdo, že lze pečovat o druhého člověka 365 dní v roce 24/7 nekonečně dlouho bez pomoci dalšího pečujícího či pečujících? Proč ten, kdo pomáhá, by měl být vyřazen z podpory? Nerozumím tomu, že riskujeme, že budou někteří neformálně pečující opomenuti.

Koneckonců i debata na sociálním výboru odhalila, a ptal jsem se na to já i kolegyně Pastuchová, že neexistovala návaznost a kontinuita podpory pečujícího, pokud přechází mezi systémy dlouhodobého ošetřovného a příspěvku na péči nebo přiznáním na péči jako takovém například. Na tuto situaci reaguje tedy jak další pozměňovací návrh pana ministra Jurečky, tedy zde v roli poslance, tak i náš. Stále podporujeme organizace neformálně pečujících, které se na nás taktéž obrátily s žádostí o podporu.

Takže abych to nějakým způsobem shrnul, tak máme dva pozměňovací návrhy, které se týkají příspěvku na péči, kdy navyšujeme i jedničku. A já moc prosím o to, aby ještě vládní koalice opravdu, a proto jsem tady kladl důraz na to, abychom měli prodlouženou lhůtu mezi druhým a třetím čtením, aby si skutečně uvědomila, že za 880 korun nelze žádnou službu nakoupit, že to není ani dovoz obědů. V drtivé většině tedy tento první stupeň využívají senioři, kteří se ale samoobslouží doma, ale už třeba si nemohou každý den uvařit, nemohou si tak pečlivě uklidit, nemohou například bez pomoci se okoupat. A toto všechno jsou právě takové ty hodinové sociální služby v řádu několika málo hodin, které oni za těch 880 korun si vždycky nakupovali, ale v tuto chvíli prostě je to no-go. A my je nutíme tady tímto k tomu, když na to ty peníze mít nebudou, aby přešli třeba do ústavní péče.

Máme tady taktéž dva pozměňovací návrhy, kdy měníme tu nadregionální síť bé. Tady také prosíme o vstřícnost. Pokud chcete udělat změnu, tak opravdu dejte jistotu jak finanční, tak existenční pro ty poskytovatele. Taktéž samozřejmě se tady zabýváme, aby v odborně sociálním poradenství byly taktéž hospice. A tady tu podporu ministerstva, doufám, máme. O redefinici osoby pečující jsem už taktéž hovořil. A poslední pozměňovací návrh je, doufám, doufám, i pro vládní koalici technicistní, a to, že budeme upřednostňovat péči v přirozeném domácím prostředí. Já se poté v podrobné rozpravě k jednotlivým pozměňovacím návrhům za hnutí ANO přihlásím.

Děkuji za pozornost.

