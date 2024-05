Juchelka (ANO): Musíme brát reformu komplexněji, nabídnout rekvalifikace

reklama

Já děkuji moc. Pane ministře, vy když tady hovoříte například o tom, že ti bývalí zaměstnanci třeba u těch sběrů chmelu budou potom samozřejmě sbírat dál, já tomu rozumím u těch důchodců. Nicméně říkám na rovinu, že jste jim snížili podmínky právě těm dohodářům před několika měsíci a že už to nebude tak jednoduché, ale budiž.

Nicméně kolega Pražák správně říká, že pokud se bude prodlužovat věk odchodu do důchodu - a znovu říkám, že ti, kteří se narodili v roce 2000, tak odejdou v sedmdesáti letech a třech měsících, tak automaticky odejdou později i do předčasného důchodu. To znamená třeba v pětašedesáti letech budou muset na tom finišeru ještě prostě pracovat, protože budou odcházet v sedmdesáti... Já rozumím tomu, že technologie jde kupředu, já sám to také říkám. Někteří se mi za to smějí, když mluvím o robotizaci a automatizaci a digitalizaci a že jí třeba možná budeme právě od toho roku 2050 i více zdaňovat, protože nahradí právě tu lidskou práci. Nicméně skutečně my musíme brát tu důchodovou reformu komplexněji, přesně s dopady na pracovní trh, s nabídkou nějakých rekvalifikací pro ty, kteří už skutečně na tom finišeru, vysokozdvižném vozíku a tak dále, pracovat nebudou moci. A mě zajímá, když tedy pracuji celý život ve skladu, udělám si zkoušky na vysokozdvižný vozík, pak už skutečně nemůžu ani u něj, je mi dvaašedesát let, rozhodl jsem se odejít do předčasného důchodu, což samozřejmě v tuto chvíli nemohu, protože ty podmínky jsou ztíženy, co potom budu dělat?

Co mi bude nabídnuto pro to, abych se stal třeba já nevím účetním? To je přece samozřejmě nesmysl. (Předsedající: Čas.)

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



