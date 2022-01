Juchelka (ANO): Není možné, aby zůstali bez pomoci lidé, kteří pracují

reklama

Moc vám děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se také vyjádřil k té státní sociální podpoře, kterou v tuto chvíli připravila nejen ta vláda minulá, ale i ta vláda současná s několika fresh parametry. Já, pokud se tady neustále říká o té mantře 2,5 až tři miliardy, tomu jednoduše nevěřím, poněvadž v tuto chvíli vlastně neexistuje vůbec žádná analýza Ministerstva práce a sociálních věcí, jakého vzorku, jaké množiny lidí by se ten příspěvek na bydlení měl týkat. My nevíme, zdali to bude půl milionu nebo milion lidí, ale v tuto chvíli statisticky víme, že například podle nové zprávy o vyloučení z bydlení z roku 2021 se to může týkat až 900 000 občanů, kteří mají vlastní náklady na bydlení vyšší než je těch 30 %, ze kterého se počítá vlastně náklad u příspěvku na bydlení.

Takže tady ta mantra, že tato vláda ušetří, protože vyplatí pouze 2,5 až 3 miliardy korun, tak prostě a jednoduše není, neexistuje, poněvadž na to nemáme vůbec žádný vzorec, žádná relevantní data. Krom toho ještě vládní koalice pravděpodobně bude připravovat skrze Piráty nějakou plošnou dávku, která bude prý stát až 50 miliard korun. A já pevně věřím, že i u tohoto bodu, který se právě týká zvýšení cen energií, se k tomu možná Piráti vyjádří, poněvadž jsem to už včera jenom četl v médiích, tak sám jsem zvědav, zdali to tak bude nebo nebude, nebo vůbec co se tady v tomto připravuje.

Dopadá to na velikou část populace, a to velmi citelně. Týká se to tedy hlavně rodin a ta energetická krize, kterou se to jmenuje, tak jak vláda avizovala, že chce v rámci energetické krize zamezit energetické chudobě, tak to v tuto chvíli moc neplatí. Rychle, cíleně a adresně jsme slyšeli, v tuto chvíli nevíme ani žádné podmínky na mimořádnou okamžitou pomoc, jakým způsobem dostanou ti občané tu mimořádnou okamžitou pomoc. Zdali mohou mít, když oni zažádají, hypotéku, zdali mohou mít leasing, zdali mohou mít nějaké peníze ušetřené, zdali mohou mít nějaký majetek ve svém vlastnictví, v tuto chvíli to nevíme a neví to ani žádní referenti na úřadech práce.

I když se snažím nějakým způsobem respektovat těch sto dnů hájení, musím se zde zeptat, jak to tedy ta vláda udělá. Svými opatřeními v rámci navýšení normativních nákladů na bydlení pomohla pouze těm nejslabším. Těm, kteří již příspěvek na bydlení, jehož se tady toto opatření týká, tak už pobírají. Dalším, co umožní zvýšením těch minimálních částek, to znamená, že celou tu množinu ještě zvýší. A tam je můj další dotaz, zdali se to někdy vrátí zpátky k tomu, jak to počítá vlastně ty normativní náklady MPO, anebo zdali to zůstane tady v této výši a budeme se vždycky od této výše už odpichovat dál a dál v dalších letech, zdali toto bude ta skutečná norma.

Celá naše společnost tedy čelí krizím. Covidové, inflační, energetické. Já zde volám po reflexi reality života lidí, které označujeme za tzv. střední třídu. Není možné, aby zůstali bez pomoci lidé, kteří pracují, starají se o své rodiny jen proto, že zůstanou třeba těsně nad hranicí pomoci od státu a veškeré náklady tak ponesou ze svého. Právě pro ně je připravena ta mimořádná okamžitá pomoc, protože jak já chápu, tak pokud oni ty své úspory už dají na zálohy na energie a na jejich platby, tak až potom, když jim třeba nezbude, dejme tomu, já nevím na zimní bundu pro dítě, tak můžou zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc. A to říkám i u seniorů, kteří mají třeba ušetřený nějaký polštář, když jim vypadne v domácnosti lednička anebo pračka. Pokud jim tedy nepomůžeme, bude to pro rodiny velká rána do rozpočtu, a to taková, že již nezbude na podporu dalších ekonomických subjektů.

Rodina si nebude moci dovolit jít do kina, na večeři, na bazén, zaplatit kroužky. Tím pádem budou sekundárně samozřejmě trpět ti, kteří jsou majitelé restaurací třeba. Vláda potrestala prostě ty, kteří si na příspěvek na bydlení nesáhnou. Drahé energie zaplatí dvakrát, jednou za sebe, podruhé za ty chudší. Rodina si nezajde jak už jsem říkal na bazén, na večeři, nezaplatí kroužky. Ta nejistota, kterou do rodin tou nepomocí zasela vláda, je opravdu veliká. Po technické stránce je zřejmě vše v pořádku. Vyplní se formulář, zajde se na úřad, vystojíte si nějakou řadu, počkáte na razítko, ale de facto, o čem já tady mluvím, je, že jsme nějakým způsobem tady tímto opatřením pouze pro nějakou skupinu lidí a tím, že nepomůžeme těm aktivním, zaseli nějaké zrnko pochybnosti o sobě. Většina z nich bude vůbec poprvé v životě muset googlit adresu úřadu práce a seznamovat se světem dávek státní sociální podpory.

A já se ptám, zdali je dobré rozšiřovat takovouto skupinu lidí, kteří na tom jsou závislí, nebo na tom budou potřeba do budoucna pomoc napořád. Nicméně důležitá a pro mě jako jediná smysluplná je tedy opravdu plošná pomoc tady v tomto, to z několika důvodů, protože to zkrátka pomůže i jakémusi duševnímu povzbuzení a sounáležitosti, že v tom nejsou sami, že i na ně někdo myslí, přestože nikdy nepobírali například ani přídavky na děti. Celospolečenská krize, kam zejména ta energetická patří, bychom měli překonávat všichni společně a nerozdělovat opět společnost na ty, kterým pomůžeme a na ty, kterým ne pomoci nespravedlivého klíče nepomůžeme prostě. Nechceme přeci, aby se nůžky ve společnosti už tak nabroušené různými pandemickými opatřeními ještě více rozevíraly. To je hloubení příkopu, ne budování vztahu mezi občanem a státem, a to ještě navíc v době nějaké krize.

Já také patřím k politikům, kteří si přejí co nejmenší stát, respektive co nejméně ingerence do života lidí ze strany státního aparátu, ale v době krize je jeho povinností prostě a jednoduše dle mého názoru pomoci plošně. Tak mám tady ještě jeden dotaz a pak vám ukážu ještě formuláře. Slyšel jsem, že se bude cíleně oslovovat také část obyvatel, myslím, že to tady pan ministr říkal, tuším v tom projevu, kdy se vlastně vhazovaly ty vládní návrhy zákonů, že budou referenti úřadů práce sami oslovovat a vyhledávat ty klienty, kteří by mohli mít nárok na příspěvek na bydlení, tak mě zajímá, zdali to platí a jakým způsobem bude fungovat ten mechanismus, podle jakého klíče takový seznam bude vznikat a jak to úředníci vytipovávají a jak je oslovují. A co se týče těch formulářů, tak jenom žádost o příspěvek na bydlení vypadá takto. (Ukazuje formuláře.)

Musíte to všechno jednoduše vyplnit i se všemi přílohami. Pokud máte doma studenta, musíte jít na studijní, aby měl potvrzení o studiu. Pokud máte doma nezaopatřené dítě, potřebujete potvrzení od lékaře, potřebujete od všech dětí rodné listy a od všech dospělých, kteří žijí ve společné domácnosti občanské průkazy. Takhle vypadá ten formulář (ukazuje), se kterým oni budou muset dojít na úřad práce a úřady práce jednoduše opravdu to nebudou stíhat. Ve svých otevíracích hodinách každé pondělí a každou středu, referenti, kteří tam jsou, už teď mají tolik práce, že jim ještě tady toto jednoduše přibude, díky tomu, že se tady rozhodneme nepomoci plošně, ale pomoci tak, jak chce tato vláda, i přesto, že jak říkám, je to pouze nějaká mantra, 2,5 až 3 miliardy. Bude to dle mého názoru o mnohem, o mnohem víc, protože nevíme, kolika lidí v tuto chvíli se to týká a kolik lidí na ten úřad práce přijde.

Ta energetická krize skutečně postihla nás všechny a já v tuto chvíli chci samozřejmě apelovat na všechny občany, aby pokud se do takovéto tísnivé situaci dostanou, aby v tuto chvíli na ty úřady přišli, protože ta plošná pomoc pravděpodobně nebude, uvidíme, s čím přijdou Piráti. A chci požádat všechny zaměstnance úřadu práce, aby prostě a jednoduše byli trpěliví, i přesto, že jim vláda zmrazila platy a oni patří v tom, ve všech těch úřadech absolutně na chvost těch, kteří mají průměrnou mzdu u úřadu práce. Děkuji moc.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



