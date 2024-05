Juchelka (ANO): Není to pravda. Vy tady neustále manipulujete s informacemi

reklama

Tak já děkuji moc za slovo a děkuji panu ministrovi za to, že takhle obšírně se snaží vysvětlit to, co tady padá ve veřejném prostoru prostě jako fakt, a to, že ve 21,5 let budeme žít, a to říkal teď i pan ministr, že budeme 21,5 roku minimálně pobírat důchod. To znamená, tak já moc prosím, abychom to nějak vyjádřili tedy na nějakém konkrétním příkladu.

Já jsem ročník 76, je mi 48 let, za dva roky se tedy dozvím, kdy půjdu do důchodu. A když já půjdu do důchodu, a v tuto chvíli je to v tabulkách v šestašedesáti letech, tak bych měl 21,5 roku průměrně v tom svém ročníku pobírat důchod, a to minimálně 21,5 roku. To znamená, že to je 87,5 let, kdy průměrně bychom měli samozřejmě dožít. Takhle já to jakoby tomu rozumím. Takže mě teď v tuto chvíli zajímá, protože to není pravda, není to pravda, ani můj ročník nebude mít průměrný, průměrnou mortalitu 87,5 roku, protože se někteří nedožijí devadesáti a více v tuto chvíli, a někteří samozřejmě nebudou mít ani podle mě ten průměr v tuto chvíli, což znamená těch 82, respektive 79 let u mužů.

Tak pojďme si vysvětlit na jednoduchém příkladu třeba vašeho ročníku, pane ministře, jakým způsobem se to bude počítat. Protože těch 21,5 roku, vy tady všichni říkáte 21,5 roku budeme žít v důchodu a budeme ho pobírat. Vy jste řekl před minutou, minimálně 21,5 roku budeme pobírat důchod. Není to pravda. Vy tady prostě neustále manipulujete s informacemi a říkáte těm lidem něco, co prostě ani nedokážete sami vysvětlit. (Čas.) (Potlesk z řad poslanců ANO.)

