Juchelka (ANO): Rozdělování společnosti, to je vaše rétorika

Moc děkuji. Budu reagovat i na pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím.

Jsem rád, že ta kritika od vás, pane poslanče, zazněla do vlastních řad, protože to rozdělování společnosti skutečně děláte vy nejen tím, jakým způsobem přijímáte tady novelu zákona o mimořádných valorizacích, ale i ten samotný zákon o mimořádných valorizacích je velmi, bych řekl, rozdělující společnost a i ta rétorika, a my jsme to viděli například v titulku minulý týden, kdy pan ministr Jurečka tam řekl, že pokud nebude, když to parafrázuji, snížení mimořádné valorizace, tak nebude na navýšení rodičáku pro rodiny s dětmi.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11264 lidí

Takže to rozdělování společnosti, kdy vy nabouráváte tu solidaritu mezi mladými, starými, nemocnými, zdravými, mezi bohatými a chudými, tak to je vaše rétorika, vy tu společnost rozdělujete a máte samozřejmě za to zodpovědnost.

Co se týká té struktury důchodů. Ano, tam je 21 000 korun, ale také si musíme připomenout, že přes 17 %, 17,5 % máme v tuto chvíli inflaci v České republice. A už několik měsíců se drží na špici v Evropské unii.

V tuto chvíli Česká republika je třetí zemí v Evropské unii, která má nejvyšší inflaci. A já si vybavuji, jak tato vláda říkala, že bude s inflací bojovat, jak v předvolební kampani říkala, že ví, jaký máme recept na inflaci, jak například z výdajové stránky rozpočtu ušetří okamžitě 70 nebo 80 miliard korun. Kde to tedy v tuto chvíli je? Vy prostě a jednoduše chcete sebrat starobním důchodcům 7 000 do konce roku, to je fakt, a ještě to tady demagogicky si dovolujete otáčet, že naopak jim budete zvyšovat o 720 korun, nebo kolik to vychází. (Předsedající: Čas.) 760. To je hrozné!

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



