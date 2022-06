Juchelka (ANO): Tajná volba tajnou volbou byla, ale de facto nebyla

reklama

Já děkuji moc. Já jsem tady bedlivě poslouchal jak pana předsedu Okamuru, tak také pana předsedu Bendu. Pro mě je to poněkud šokující samozřejmě na mikrofon říct tady tyto náležitosti, když jsem zaznamenal - a ne u volby Rady České televize, ale u volby viceprezidentky NKÚ - tady podobnou šuškandu, dokonce i nějaké články vyšly o tom, že ta tajná volba tajnou volbou de facto byla, ale de facto nebyla, protože se ty lístky ukazovaly a v kuloárech, řekněme si na rovinu, to tady takhle i od některých poslanců prezentováno bylo. Takže já sám za sebe i jako předseda volebního výboru i jako, můžu říct, místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO, i když to nemáme teď nějakým způsobem domluvené, tak asi nemáme nic proti tomuto usnesení, abychom dávali ty lístky do obálky a hlasovali tady touto formou, že nemáme problém toto podpořit. Nicméně moc prosím, protože je to opravdu trapná situace pro všechny, pro ty, kteří to vymyslí, pro ty, kteří to kontrolují u té urny třeba, i pro ty, kteří se cítí být kontrolovanými. Je to opravdu velmi trapné pro každého poslance, pokud musí vůbec, pokud je to pravda, tady tímto projít. Tak prosím, abychom všechny spekulace hodili za hlavu, i tady tuto šuškandu, a klidně to ještě více nějakým způsobem tu tajnou volbu umocnili v rámci demokracie a dávali to do obálek. Nemám nic proti tomu. Děkuji.

