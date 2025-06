Juchelka (ANO): Vláda zneužila Bezpečnostní radu státu

Moc děkuji. Jenom chci říct, že v tuto chvíli tady máme výborový týden, to znamená, že zasedají výbory. A protože vládní koalice nestíhá schvalovat třetí čtení zákonů, tak naplánovala do konce prvního týdne v červenci každou středu a pátek zasedání Poslanecké sněmovny, ať je jaký týden je. V tuto chvíli tady vidíme čtyři poslance vládní koalice, ostatní tady vůbec nejsou, plus pana ministra, který tady sedět musí, protože si v tuto chvíli vytáhl tu širší nebo větší, vyšší, delší sirku mezi ostatními poslanci, proto tady má službu. Takže tady vládní koalice svolává tady tyto schůze, abychom probírali věci, a neúčastní se jich, pouze je tady pár vládních poslanců.

Nicméně já se samozřejmě budu dneska zamýšlet hlavně nad tou bitcoinovou aférou, protože se od minulého týdne, kdy tady byla mimořádná schůze Sněmovny, ty věci poněkud posunuly, posunuly se k dalším skutečnostem. A mě samozřejmě zajímají některé i další věci, které tady padly, ale jenom velmi okrajově. Protože samozřejmě se málokdo zabývá tím motivem pana Jiřikovského, že on dá 1 miliardu jako dar státu. Jenom si to vezměte. Tak stát, ten něco vyšetřuje, takže vás zatkne, odsoudí vás, uvězní vás, vy poté tam sedíte několik let v tom vězení. A když vyjdete ven, tak jste natolik vděčni tomu státu, že mu dáte darem 1 miliardu jenom tak. Protože proč, jak říká pan exministr Blažek? Protože jste činili pokání. Takže vlastně on přijde a řekne: Já činím pokání, dám vám 30 procent. A co řekne tato vláda? Za 30 procent toho vašeho pokání my samozřejmě vám dáme rozhřešení, odpustek. A to znamená, dělejte si se zbytkem těch peněz prakticky co uznáte za vhodné. A je nám jedno, odkud ty peníze jsou, že jsou z trestné činnosti, že jsou opravdu z darknetu, kde se prodávaly, tak, jak se prodávají na různých e-shopech, třeba bílé zboží, sportovní nábytek, oblečení a tak dále, tak tam se úplně stejně v tom seznamu prodávají jedy, zbraně, pornografie a další věci. Víme už, co tam všechno bylo, protože to tady bylo řečeno několikrát.

Takže my tady máme peníze z darknetu, ke kterým se nemůže nikdo dostat, protože je ve vězení ten, který zná heslo do bitcoinové peněženky, i přestože tvrdil soudu, že ho nezná, poté si vzpomněl. No a po propuštění je tak strašně, strašně moc vděčný českému státu, že se rozhodne dát z několika miliard jednu z nich právě České republice. Pokání - ano, je to důležité, on nedá samozřejmě v rámci toho pokání dar třeba dětskému domovu nebo nějakému poskytovateli sociálních služeb, nedá to nikomu, kdo pečuje o zvířátka, o zdravotně postižené - ne, ne, ne, on činí pokání a dá to státu, který ho zavřel. Myslím, že to půjde do učebnic Vězeňské služby, protože ta pracovala tak fantasticky a tak skvěle ve vězení, že skutečně tady tohoto člověka donutila, když opustil brány věznice, aby tu miliardu skutečně v rámci pokání dal státu, který mu dal to krásné rozhřešení s tím odpustkem. No, když se potom zamyslíme samozřejmě nad těmi dalšími věcmi, tak já bych řekl, že i pan Jiřikovský, který byl natolik tedy vděčný, že tu miliardu českému státu dal, tak podle mě dokonce prosadil, jak tady říkal pan exministr Blažek, že 300 milionů z toho půjde právě na Vězeňskou službu, to znamená, že opravdu tam byl velmi spokojený.

No, co se nám odehrálo v průběhu tohoto týdne. Viděli jsme, že se nám trošičku do vlasů tady pustily dvě organizované party - jedna je Dozimetr parta, druhá je kampeličko-bitcoinová parta. Ti se navzájem trochu dohádali proto, aby se včera na tiskové konferenci v noci opravdu nějak objaly kolem ramen a samozřejmě si řekly, že je všechno v pořádku, že se navzájem tyto dvě organizované party povzbudí, že si rybník nevypustí, že naopak budou spolu pokračovat. Je to opravdu krásné a my jsme to včera viděli na té tiskové konferenci, jaké to objetí bylo, a že jednotliví aktéři od toho dávají ruce pryč a všechno to se snaží zamlžit různými věcmi.

Nejvíce se to snaží pravděpodobně zamlžit pan premiér Fiala, protože napsal fakt jako skvělý tweet, jo: "Ve veřejném prostoru je příliš mnoho spekulací a emocí," píše. 9. 6. - no, bodejť by nebylo, když se jedná o to, že všechna zahraniční média od té chvíle, co pan exministr Blažek odstoupil a ta aféra byla ve veřejném prostoru, píšou o České republice jako o pračce špinavých peněz. "To zcela jistě ničemu nepomáhá," píše - ano, samozřejmě, to, že tato vláda udělala z České republiky pračku špinavých peněz a že tady zve ty lidi právě na základě příkladu od pana Jiřikovského a říkají - nám je jedno, odkud ty peníze máte, my vám je tady vypereme, stačí, když nám dáte 30 procent z toho, a my nebudeme zkoumat odkud jsou a s tím zbytkem si dělejte, co chcete, my vám na to dáme papír s kulatým razítkem, pravděpodobně, že jsou všechny peníze v pořádku, jenom nám dejte těch 30 procent. A proč? No protože činíte pokání. Takže pokud chcete činit pokání za 30 procent, my vám těch 70 tady vypereme.

"Proto chápu určitou nervozitu v řadách vládní koalice," píše pan premiér - no, myslím, že ta nervozita byla včera právě tím objetím na tiskové konferenci a na tom, že se tyto dvě party, Dozimetr parta a kampeličko-bitcoinová parta, domluvily, že budou pokračovat dál samozřejmě. "Věřím, že si na našem společném jednání vše vysvětlíme, což se včera stalo, není to v zájmu Spolu, ani STAN celou situaci eskalovat." - to je jasné, to víme proč, protože tady máme opravdu kampeličku, máme tady Dozimetr, za nimi je dokonce několik úmrtí, to jsem tady říkal v minulém týdnu, že například sebevraždu spáchal šéf kampeličky, brněnské kampeličky, kde našel pan premiér Fiala ten zapomenutý milion korun. No a jediný, kdo by z toho měl prospěch - pozor - tak je opozice, ano, a protože to musíme samozřejmě zarámovat do té hodnotové politiky, tak píše: "A proruské síly v zemi." - no, to je samozřejmě jasné. Takže když vláda lže, můžou za to proruské síly. Když tady odstupuje exministr Blažek, můžou za to proruské síly. Když tady vystupuje opozice a kritizuje tuto vládu, jsou to samozřejmě proruské síly. No, myslím si, že už tady této vládě nikdo tady toto samozřejmě nevěří, ale musel jsem to zmínit, protože tato vláda v tom neustále, tady v této rétorice, pokračuje a je velmi lživá, nálepkující a prostě příšerná, to už si uvědomují úplně, úplně všichni.

Taky jsme se v minulém týdnu tady dozvěděli na tomto místě, že pan ministr Stanjura vůbec jako nic nemohl dělat, vlastně ministr jakékoliv vlády, který šéfuje jednotlivým rezortům, má vždycky svázané ruce. Takže on nemůže ani jako občan dát někde nějaký podnět, nemůže, je po stranické linii, říct: tady toto nedělejte, nemůže to vzít třeba do programu, různé, na vládě, aby na to upozornil a aby se tam i neformálně, byť nějakým způsobem, domluvili. Ne, ne, ne, on má svázané ruce a nemůže samozřejmě do toho nějakým způsobem vstupovat - a přitom to jednoduše mohl zastavit. Místo toho, jak říkám, v minulém týdnu tady skutečně zval všechny, aby za 30 procent svých prostředků, třeba z nelegální činnosti, díky pokání darovali českému státu a ten jim dá ten zmiňovaný odpustek.

Jenom chci říct, že všichni, kteří tady ve Sněmovně sedí, a myslím si, že i ti na galerii novinářů, i ti na galerii pro veřejnost, vždycky musí při jakékoliv transakci, kterou uzavírají nad nějakou hodnotu, dokládat, že prostředky jsou v pořádku, že jsou čisté. Jenom pan exministr Blažek nám tady se snažil namluvit, že ta jedna miliarda z darknetu, kde skutečně je napsáno, že se tam prodávají jedy, zbraně, pornografie, drogy, je ultra čistá. To samozřejmě jako nevymyslíš. Takže pokud se ty peníze měly nějakým způsobem, bych řekl, autorizovat, tak musí být opravdu čisté a musí být znám jejich původ. V tuto chvíli my jejich původ samozřejmě neznáme, je to napsáno i v několika soudních rozhodnutích.

Krom toho pan ministr financí, tak už se pomalinku ukazují další fakta, například jeho poradce, že ano, pan Berger, o tom mluvila paní předsedkyně Schillerová, tak ten u celé té transakce také byl. Samozřejmě my víme a zase to všechno, jak pochází z Brna, máme tam samozřejmě spolužáky, pan notář z Brna, který byl spolužákem pana exministra Blažka, pan Titz, který je advokátem Jiřikovského, je z Brna. Celé se to de facto odehrávalo tady v této brněnské klice. No, není nic méně podezřelejšího, než je samozřejmě celá tady tato bitcoinová aféra.

My jsme samozřejmě byli svědky jmenování nové ministryně spravedlnosti. Je mi líto, že ona tady není, protože tady ještě před chvilkou byla. A já jsem už v minulém a v minulém týdnu v tom proslovu říkal, že nerozumím tomu, že paní ministryně prostě nezasahovala u pana exministra Blažka, protože sama říkala na několika tiskových konferencích - já nemůžu zasahovat do živé kauzy, já nebudu v té bitcoinové kauze nijak komunikovat, jenom fakta, já budu komunikovat se střídmostí - říká sama. No a já se ptám: Kde byla Eva Decroix, současná ministryně spravedlnosti, když pan exministr Blažek třikrát vstupoval do živé kauzy kupčení s brněnskými byty, kde třikrát se snažil vytáhnout informace z (Městského?) státního zastupitelství v Brně, které se proti tomu postavilo na zadní, tak Eva Decroix tady nebyla u pultíku a neříkala: Pane ministře Blažku, ne, ne, nesmíte vstupovat do živé kauzy. Ne, ta tady podle mě nebyla vůbec, protože my ji tady ve Sněmovně vůbec nevídáme, maximálně když je hlasování, tak odněkud přiběhne, ale nikdy se nezapojuje do žádných diskusí a myslím si, že se nezapojí ani v tuto chvíli.

Pokud paní ministryně říká, že chce vypracovat časovou osu, to už dávno mohlo být. My samozřejmě ta data víme, postupně to uniká do médií, říká - máme našlápnuto - a nadužívá tato slova snad při každé tiskové konferenci, jako je transparentnost, jako je otevřenost, nezávislost, důslednost a tak dále. Všechna tato slova, když si všimnete, ona řekne v jedné větě a na tiskové konferenci, kterou měla zhruba 20 minut, je tam řekla minimálně padesátkrát, protože si myslí, že čím častěji to řekne, tak tím to samozřejmě bude důslednější, transparentnější, nezávislejší, otevřenější.

Pořád používá tato slova, která ale bohužel z jejích úst se devalvují, protože tomu už nikdo nevěří. Když někdo řekne, že transparentně vypíše výběrové řízení na nezávislou auditorskou společnost, aby otevřeně komunikovala, tak samozřejmě v tom cítíme opravdu velmi chladný kalkul přesvědčit občany o tom, že vlastně je to všechno v pořádku.

Nezávislý koordinátor, který by měl být respektovaným expertem, myslím si, že není potřeba. Proč tedy tam máme paní ministryni? Tak to jsme tam mohli rovnou dát nějakého nezávislého experta jako ministra, který by zároveň tím koordinátorem byl. Nerozumím tomu, proč tam v tuto chvíli vymýšlíme někoho dalšího. Krom toho já si pamatuju, že v tom minulém volebním období tady současná vládní koalice tenkrát v opozici křičela, že hnutí ANO nesmí mít ministra vnitra, protože by ovlivňoval a tak dále. A v tuto chvíli se z ODS do ODS přelije Ministerstvo spravedlnosti a nikomu to nevadí z vládní koalice, je to úplně jedno. Hlavně že používáme právě ta slova transparentnost, otevřenost, nezávislost, důslednost a tak dále.

Paní ministryně taky říká, že je potřeba obnovit důvěru, posílit tu transparentnost, důsledně a nezávisle, otevřeně, nestranně... No, prostě opravdu neuvěřitelná, neuvěřitelná komunikace. A já tomu nevěřím ani za mák, že něco by se mělo nezávisle vyšetřit pod ministerstvem nebo pod ministryní z ODS.

Ta ostuda v zahraničí je opravdu velká. My vidíme všechny ty titulky ABC, Washington Post, Bloomberg, EURACTIV, Politico, agentura AP. Všechny tady mluví o tom, co se v České republice děje, a bohužel to není v tom dobrém světle.

Pokud se tady ještě podívám na veškeré materiály, můžu vystoupit samozřejmě dále, ty technické věci, ty konkrétní, faktické už tady zazněly od mých kolegů. Za mě je důležité to, aby tato bitcoinová kauza skutečně neusnula a aby se v tom pokračovalo samozřejmě dál. My v tom dál pokračovat určitě budeme, protože každý den, skoro bych řekl každou hodinu tady vznikají nové a nové skutečnosti v rámci té bitcoinové kauzy. Bohužel je to tématem tady těchto posledních týdnů, i když bychom si přáli, aby tématem byly jiné věci.

A co ještě posledního mě velmi zaráží, máme tady dva ministry, kteří jsou za mnou (ve vládní lavici sedí ministr Kupka a ministryně Černochová), tak je skutečně zneužití vlády, která zneužila Bezpečnostní radu státu. Opravdu z ní udělala fíkový list, udělala z ní to, že ve velkém najednou svoláváme Bezpečnostní radu státu, že se něco děje. Tady v tomto oparu toho nebezpečí, protože tady něco jakoby hrozí, se snaží rozmělnit to, že de facto se jedná dle našeho názoru i názoru některých komentátorů prostě a jednoduše o korupční kauzu tak, že se něco s Českou republikou bude dít. A tady toto zneužití je opravdu zneužití institucí a opravdu té demokracie jako takové, kterou známe, protože na jednotlivých pilířích té demokracie stojí samozřejmě ten český stát i v rámci bezpečnosti. A to, že si dovolí zneužít tady tuto komunitu právě proto, aby buď získala informace od těch bezpečnostních složek, co o tom bitcoinu ví, a potom aby mlhavě jenom říkala to, že se tady něco děje s kryptoměnami a že bychom měli v rámci bezpečí samozřejmě u Bezpečnostní rady státu je nějak jako úkolovat, aby si na to dávali pozor, no, tak to je skutečně jenom fíkový list.

A já se tedy ptám, kde v tuto chvíli jsou všichni ti hlavní aktéři těch minulých týdnů, měsíců?My jsme tady měli několik seminářů, na kterých vystupoval šéf Bezpečnostní informační služby pan Koudelka. Kde je pan ředitel Koudelka? Už o něm v tuto chvíli neslyšíme, nevíme, jaký on na to má pohled a názor. Kde je v tuto chvíli například strategická komunikace Úřadu vlády - Otakar Foltýn? Kde máme nějakou komunikační kartu, jak to máme prezentovat? U všech ostatních nám to pošle - co si máme myslet o historických událostech. Nás, samozřejmě 200 poslanců, z komunikační karty jsme vždycky dostali, co si máme myslet o druhé světové válce nebo tam a onom, o 21. srpnu 1968 tuším. To nám všechno posílá. Ale v tuto chvíli strategická komunikace státu prostě a jednoduše mlčí, a přitom, jak jsem tady uváděl, je to mezinárodní ostuda této vlády, protože jak jsem říkal, Politico, EURACTIV, Bloomberg, agentura AP, Washington Post, všichni o tom dokolečka píšou, protože ty novinky neustále naskakují a neustále se aktualizují.

Takže pokud tato vláda nezaujme k tomu nějaký skutečně, bych řekl, až chlapský postoj, protože v tom skutečně jedou, a pokud je to systémové opatření, tak dvojnásobně. Všichni členové této vlády, protože mohli být upozorněni, mohli se rozhodovat na Úřadu vlády při svých zasedáních, při svých poradách o tom, zdali tu miliardu přijmou, anebo ne. Bohužel pravděpodobně neexistuje důvěra uvnitř vlády, protože se navzájem neinformují. Vidíme to - v neděli jsme byli svědky, jak ministryně spravedlnosti vytáhla úplně stejný e-mail jako předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Schillerová, že o tom věděl pan náměstek ze Starostů a nezávislých.

Prostě a jednoduše, v tuto chvíli jsme opravdu svědky organizovaných dvou part, které se daly dohromady. Tyto party - Dozimetr parta a kampeličko-bitcoinová parta, jsme viděli včera, si rybník nevypustí.

A já pevně věřím, že příští týden, kdy tady budeme hlasovat o důvěře vládě, myslím si, že to bude ve čtvrtek, tak že někteří poslanci z vládní koalice se pochlapí a že skutečně tady nevysloví důvěru této vládě. Nejen kvůli tady těmto skutečnostem, ale že jim dá vysvědčení i za to, co tady tři a půl roku v této republice dělají. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



