Juchelka (ANO): Že na to je málo času, tak je pouze vaše výmluva, pane ministře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vždyť přece to je úplně něco jiného. Tady to naštěstí teď v tuto chvíli vysvětlila má ctěná kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, Alena Schillerová. Vždyť přece tady se jedná o zásadní legislativu, která má určit, jakým způsobem budeme řešit tuto energetickou krizi v tomto roce, v tom roce příštím, možná v těch dalších a vy, místo abyste to podali jako vládní návrh zákona, aby to prošlo garančním výborem, abychom o tom diskutovali tady v prvním čtení, tak jste nás o to první čtení normálně jednoduše připravili, o diskusi k tomuto návrhu zákona jste nás připravili, připravili jste nás o tu diskusi na půdě výboru, a my v tuto chvíli jsme postaveni před hotovou věc, kdy máme úplně minimum času na to dát do systému naše pozměňovací návrhy.

Já vaši omluvu samozřejmě mohu přijmout, ale to, že na to je málo času, tak je pouze vaše výmluva, pane ministře. Je to vaše výmluva. Vždyť vy to víte už několik měsíců, měl jste se na to jednoduše připravit. My tady voláme po úplně jiných druzích řešení. Nediskutujete vůbec o ničem a teď přijdete s windfall tax, což i premiérův ekonomický poradce Štěpán Křeček označí za paskvil.

Vy nám tady teď říkáte, že se nám omlouváte a jakým způsobem to máme alespoň jako nastudovat, nějak to dočíst. Co po nás teď jako očekáváte? Vždyť to už je poněkolikáté, kdy tady - a pan ministr Síkela to tady před několika měsíci začal - tady dáváte do legislativního procesu věci během pár hodin, které si ani nejsme schopni nastudovat a kdy ještě navíc od vládních poslanců přicházejí jejich vlastní pozměňovací návrhy, aby to ještě nějakým způsobem, ten paskvil ústy Štěpána Křečka, napravili. (Předsedající upozorňuje na čas.) Tak já nevím.

