Juránek (KDU-ČSL): Já jsem lesák a přemýšlím dopředu

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně a vy ostatní ministři, kteří jste zde přítomni, já bych chtěl říct, že toto je naprosto přelomová dotace a že jsme úplně v tuto chvíli o kus vpředu a o kus dál, a chtěl bych k tomu vznést nový pohled.

Ten jeden pohled, který bych do toho chtěl přidat, je ten, že se mění doba. Naprosto zásadně tato pandemie, ke které došlo celosvětově, tak mění celé podnikání na celém světě. A já jsem doufal, že nějakým způsobem se to podaří posunout naší vládě a vůbec třeba i naší Poslanecké sněmovně, a teď k tomu máme příležitost, protože totiž v rámci měnící se doby budou se také měnit firmy a bude se měnit jejich náplň, a z toho pohledu je strašně důležité, aby tam byly vloženy významné finanční prostředky. A já budu mluvit o tom, že 600 mld. je mnohem významnější částka než 450, kdybychom přistoupili na některé pozměňovací návrhy. Já teď prosím, abychom se nad tím zamysleli z pohledu toho, že potřebujeme takové firmy, které jsou schopny se v nové době orientovat, a posunout je dopředu. Malé a střední podnikání se bere vždycky jako určitý první motorek, který potom může nastartovat významné podnikatelské změny. Proto já tady tento návrh velice vítám a chtěl bych říct velmi důrazně, že když jsem si to počítal, tak 25 %, já jsem došel k nižšímu číslu, které by to nastartovalo z hlediska kvality těch podniků, které se do toho dají. Beru, že je tady nějaká dohoda, beru, že 25 % je velmi významná částka, a chci upozornit na to, že bychom měli přemýšlet také nad kvalitou těch, kteří to dopředu posunou. V okamžiku, kdy to zvedneme na 30-33 %, za prvé ztrácíme tu významnou částku a významnost té částky je někde, to se těžko odhaduje, ale 600 mld. je zcela určitě už v tom pásmu, zatímco 450 mld. tam není jisté, že ta částka je dostačující, tak je velmi důležité, abychom si podrželi, když máme tento nápad, tak abychom ho posunuli dál.

Zdůrazňuji, já jsem lesák a přemýšlím dopředu. U nás u lesáků je nejkratší přemýšlení na 10 let. A tohle je první přemýšlení, které jde dál, než jsou každodenní problémy, které teď řešíme. A proto si velmi dovolím podpořit těch 25 %. Prosím, aby nebyly přijímány žádné pozměňovací návrhy, které jsou sice dávány v dobré víře, ale velmi sníží účinnost tohoto programu a ty možnosti, které já tam vidím o kousíček dál a o kterých tady zatím nebyla řeč. Proto o to velice prosím. Zkuste si to skutečně - kolega Stanjura prosím, aby si to také spočítal a aby se podíval na výkonnost některých těch firem. A chci zdůraznit také to, že ta částka, kterou do toho vkládáme, je také v určité míře podpora bank. My potřebujeme, aby ty peníze, které v těch bankách jsou, tak aby se nějakým způsobem do toho oběhu dostaly. My je jinak v tom rozpočtu nemáme. Ale na druhou stranu potřebujeme najít správnou míru. A já to beru tak, že těch 25 % podle toho, co jsem slyšel na rozpočtovém výboru, vzniklo i nějakým vyjednáváním, a já si myslím, že bychom neměli ustupovat z té částky, kterou do toho budou muset ty banky vložit.

Znovu se vracím k tomu a znovu to zopakuji, prosím vás, přece potřebujeme, aby po té době, kdy se bude startovat nová doba nových podniků, nového podnikání, abychom podpořili, když už do toho dáváme státní peníze, ty firmy, které nám pomohou nastartovat do budoucna náš průmysl s přesahem řešení problémů, které řešíme v rámci koronaviru.

Děkuji vám za to, že jste mi věnovali pozornost, a prosím, abychom zůstali na 25 %.

