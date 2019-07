Juránek (KDU-ČSL): Zastropování není, a proto dochází k nespravedlnosti

Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně,

chtěl bych poděkovat za to, že tato změna zohledňuje a zaměřuje se na ty nejvíce postižené a že se takto udělal první krok. Takže to byla ta první věc, kterou jsem chtěl říci.

Ta druhá je taková poznámka k té debatě, která zde byla a týkala se návrhu SPD. Tento návrh by byl velmi dobrý, šel by správným směrem, kdyby byl zastropovaný částkou 10 000 Kč. Stačilo tam tuto jednu větu přidat, že maximálně může dosáhnout částky 10 000 Kč. A potom bychom pomohli těm příjmově nejhorším.

Nicméně tohle zastropování zde není, a proto zde dochází k této nespravedlnosti. Ale abychom byli přesní a abychom v těch věcech byli trochu spravedliví, tak chci říci, že se to týká desetin procenta z počtu důchodců, kteří budou takto nespravedlivě postiženi, zatímco by to pomohlo zároveň skupině těch 5 %, kteří jsou nejvíce ohroženi. A na závěr chci říci konkrétní příklad, a to konkrétní příklad své ženy, abych nevyužíval někoho jiného, ale aby ten případ byl skutečně konkrétní a abychom si uvědomili, jakým způsobem jsou v tom systému postiženy ženy, které se starají o děti a pak se ještě starají o svoje rodiče.

Moje žena se starala delší dobu než měla o děti, máme tři děti, takže byla s dětmi o tři roky déle doma. Když vážně onemocněl její tatínek, tak s ním byla dva roky doma a potom devět roků se svojí maminkou. Výsledkem toho je, že moje žena nemá průměrný důchod, přestože byla zaměstnaná jako ekonomka v bance. Nemá ani těch 10 000 Kč, o kterých se zde mluví, a nemá ani těch 8 000 Kč. Přes 7 000 Kč se dostane teprve teď touto valorizací. To znamená, moje žena bude mít něco přes 7 000 Kč důchodu.

Přitom ale chci říci, že je i jiná zásluhovost. Co se týká dětí, už to tady z jedné strany zaznělo, nebo z jednoho vystoupení zaznělo, ale zdůrazňuji, že všechny studie, které se zabývaly ekonomickou situací v České republice, jako největší slabinu uváděly nedostatek dětí.

Ta druhá záležitost, to znamená investice do dětí, ten kdo má a vychová děti, a my jsme se ženou děti opravdu vychovali, tak by měl mít nějakou míru zásluhovosti. Ne v tom duchu, jak je to psáno v tom důchodovém zákoně, ale tak jak je to uvedeno, tak jak je to podle skutečnosti.

A ta druhá záležitost, kterou chci ještě pro komisi říci, je taková, že když se teď staráme v rámci krajů, v rámci měst, v rámci dalších neziskových organizací o lidi, kteří jsou seniory v těch senior domech a mají nějakou tu míru opatrování, tak dospíváme k průměrné částce - kraj od kraje je to trochu jinak - někde kolem 55 000 měsíčně, které na ně vynakládáme.

Když se někdo, jako moje žena, stará o svoje rodiče, tak stát vynakládá částku někde 10-13 000 Kč, podle toho, jaká je situace právě toho konkrétního seniora, který chce být doopatrován raději doma. Když mu to někdo umožní, měl by za to mít také nějaké ocenění.

Proto prosím, protože komise je vždycky jen takovým tím poradním orgánem, aby tento podnět byl určitým způsobem zpracován, až se bude dále hledat cesta pro to, jak spravedlivě rozdělit a přidělit důchody těm, kteří mají důchody velmi nízké.

Děkuji vám za pozornost. Chci jen říci, že zcela určitě tento návrh na zvýšení důchodů podpořím.

Ing. Stanislav Juránek KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Golasowská (KDU-ČSL): Vítáme jakoukoli podporu, která přispěje důchodcům Pekarová Adamová (TOP 09): Tato vláda se projevuje jako vláda lhostejnosti Šafránková (SPD): Nízkopříjmoví a osamělí důchodci jsou nejohroženější Ministryně Maláčová: Každý sedmý důchodce žije pod hranicí příjmové chudoby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV