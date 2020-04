Jurečka (KDU-ČSL): Blíží se nám termín platby kvartálního DPH

reklama

Kolegyně, kolegové, já bych chtěl na úvod ještě, než se dostanu ke konkrétním pozměňovacím návrhům, tady za prvé poděkovat, protože si myslím, že opravdu tady u tohoto materiálu tím komplexním pozměňovacím návrhem, který byl připraven od minulého pátku, došlo k výraznému posunu a rozšíření podpory vůči živnostníkům v České republice i zahrnutím těch oborů, které byly avizovány, že jsou problematické, jako třeba i umělci a tato povolání a tak dále.

Ale chtěl bych tady ještě říci, že bych velmi požádal, aby vláda projednala a zvážila ještě další opatření, protože si myslím, že ta situace v tomto okamžiku vyžaduje opravdu masivní a rychlou podporu, kterou bychom měli poskytnout a kterou bychom mohli případně revidovat za několik měsíců a sice, abychom opravdu pokračovali v těch opatřeních například i tou formou odpuštění plateb odvodů sociálního a zdravotního pojištění, nikoliv jenom toho odložení, byť tady proběhlo to odpuštění pro živnostníky v rámci sociálního, v rámci toho minimálního zákona o limitu. Tak si myslím, že v tento okamžik opravdu živnostníci, malé střední firmy až po velké firmy, by uvítali alespoň dočasné odpuštění plateb a odvodů sociálního a zdravotního. Za to bych velmi plédoval.

Pak je tady velmi důležitá jedna věc. Blíží se nám termín platby kvartálního DPH. Zase bych velmi uvítal, kdyby tady vláda zvážila návrh a sice odložení splatnosti této splátky za první kvartál tohoto roku například až k 1. lednu příštího roku, protože ponechání cash flow ve firmách, které by nemusely platit DPH v tento okamžik, by opravdu bylo výraznou pomocí. Takže vlastně bychom na 3/4 roku dokázali velmi rychle, efektivně, bez složité administrace v rámce různých Covidů, a tak dále a tak dále, ty peníze v těch firmách ponechat a vzít si je prostě za 3/4 roku, nebo případně vyhodnotit tu situaci a mohli bychom rozhodovat o nějakém dalším odložení plateb.

Zároveň bych také velmi plédoval za to, aby vláda zvážila případně i úpravu zákona o veřejných zakázkách, abychom, řekněme, umožnili zadavatelům třeba i více preferovat domácí výrobce, definovat si strategické obory, strategická odvětví. A také bych byl velmi rád, aby vláda i na úrovni Evropské unie definovala lepší ochranu evropského trhu a i podporu strategických odvětví právě v rámci celého unijního trhu.

A nyní, protože už jsem vyčerpal polovinu času, tak k těm konkrétním návrhům, které navrhuji společně také i se zástupci některých dalších stran. Chci říci, že jsem podal návrh, který se týká podpory právě živnostníků, OSVČ, kteří jsou na vedlejší činnost. Je to zhruba 480 tisíc lidí v republice, kteří řádně platí své odvody vůči tomuto státu, píší mi své příběhy, že pracují na částečný úvazek a OSVČ je výrazný doplněk jejich příjmu, příjmu jejich rodiny, jejich domácnosti. Také mi takto píší maminky samoživitelky. Mohu je doložit.

Když jsem se díval dokonce i na facebookový profil paní ministryně, tak je tam několik tisíc komentářů. A i tito lidé tam píší - OSVČ na vedlejší činnost - a říkají, jak stát bude schopen pomoci i nám, ptají se tito lidé. Takže si myslím, že by ta pomoc - já ji navrhuji na úrovni poloviny toho, co navrhuje vláda, mám to tam ve dvou variantách, buďto polovina z 25 tisíc nebo polovina z 30 tisíc - takže toto si myslím, že by bylo velmi dobré, abychom to těmto podnikatelům poskytli.

Zároveň tam navrhuji také úpravu, abychom byli flexibilnější a umožnili podání těch žádostí místo 60 dnů 90. Zároveň, aby stát musel garantovat, že do 14 dnů tyto finanční prostředky vyplatí. A aby bylo naprosto jasné, tak tam také uvádím to, aby stát nezapočetl tuto finanční podporu, pokud ten daňový subjekt už podal daňové přiznání a má daňovou povinnost, protože ta je v tento okamžik odložena a může ho ten subjekt zaplatit až do konce června. Takže mně přijde fér alespoň třeba na ten měsíc, měsíc a půl, cashově tady těmto podnikatelům pomoci.

Zároveň se také snažím pamatovat na skupinu podnikatelů, která tady není často zmiňovaná, ale je také velmi ohrožena, to jsou ta nejmenší sročka, která jsou tvořena jedním člověkem, abychom i zde zahrnuli principiálně stejnou podporu, s jakou pamatujeme na OSVČ, abychom takto pamatovali i na tato malá sročka. No a pak tam mám pozměňovací návrh, který se týká legislativně technických úprav a tak dále. K tomu se pak přihlásím v té podrobné rozpravě.

Ale bych rád, aby to, co jsem tady říkal - byť chápu, že třeba z nějakých strategických politických důvodů to třeba nebude teď podpořeno - tak bych byl velmi rád, aby to vláda zvážila, aby ta podpora byla masivní. Za KDU-ČSL mohu říci, že my tyto kroky podpoříme, podpoříme rozšíření masivnější podpory vůči podnikatelům, vůči stabilitě zaměstnanosti v České republice.

Děkuji za pozornost.

