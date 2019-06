Jurečka (KDU-ČSL): Byla to okupace

Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, členové vlády, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Děkuji vám i děkuji za to včerejší vyhovění zařadit tady tento bod na dnešní odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Já se jej pokusím zdůvodnit a uvést stručně a také předložit i návrh usnesení, který jsem vám všem dnes po obědě rozeslal na vaše emailové adresy, které máte uvedeny na webu Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych říci, že tímto bodem a následným usnesením chci reagovat na situaci, která vlastně vygradovala v minulém týdnu, kdy trojice ruských komunistických poslanců realizovala kulatý stůl na půdě dolní komory Poslanecké sněmovny, ruské Dumy tedy. A byli tam zástupci také i jiných poslaneckých frakcí, byl tam dokonce i zástupce ruského Ministerstva zahraničních věcí.

Byla tam diskutována poslanecká iniciativa těchto poslanců, kteří chtějí předložit novelu federálního zákona o veteránech, kde mimo jiné chtějí řešit otázku například zvyšování některých výsluh a podobně. To chápu, že to je samozřejmě jejich interní věc, proti tomu vůbec nemůžeme cokoliv namítat. Ale vadí nám, mně tedy osobně, to, že tento krok je mimo jiné zdůvodňován tím, že tito vojáci byli na území tehdejšího Československa a plnili tady úkoly při potlačení pokusu o státní převrat a při zabezpečení stabilizace situace v ČSSR po dobu rozsáhlé vojensko strategické operace vojsk členských států Varšavské smlouvy od 21. srpna do listopadu 1968.

Myslím si, že na to, jak ty události tehdy probíhaly, a že byly v rozporu s mezinárodním právem, byly v rozporu také s vůlí tehdejších představitelů Československa, tak na to jsme vedli už mnoho diskusí. Sněmovna i v loňském roce tehdy jasně ve svém usnesení deklarovala, že to byla okupace, že to bylo v rozporu s mezinárodním právem. Dokonce o tom také hovoří smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993, kdy se také jasně vymezuje tehdejší záležitost v tom duchu, že to byla tehdy okupace.

Takže já si myslím, že bychom jako Poslanecká sněmovna jako partner ruské Dumy měli přijmout usnesení, které by jasně vymezilo ten pohled náš na tyto aktivity. To usnesení jsem vám přednesl a dovolím si ho tady také stručně přečíst a představit. To usnesení má, prosím pěkně, osm bodů, Řeknu zcela otevřeně, že je podobné usnesení, které přijal dnes zahraniční výbor Senátu a Senát se bude tímto výborovým usnesením zabývat, tuším, že 12. června na schůzi Senátu.

Zároveň vlastně i dnes náš pan prezident také vyjádřil nesouhlas s těmito aktivitami, protože si myslím, že tady jsme poměrně za jedno. První bod tohoto usnesení, které navrhuji, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR je mimořádně znepokojena možným přijetím novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace. Zásadně odmítáme navrhované zdůvodnění novely, které konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolu při potlačení tzv. pokusu o státní převrat v Československu.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

poslanec



Bod II. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR trvá na tom, že okupace Československa vojsk Varšavské smlouvy byla porušením mezinárodního práva;

Bod III. PSP ČR konstatuje, že by šlo o vážné porušení smlouvy o přátelských vztazích a spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993;

Bod IV. PSP ČR vyjadřuje vážnou obavu, že by po zkušenostech s obsazením suverénního území Gruzie a Ukrajiny mohlo jít ze strany Ruské federace o další pokus směřující k legalizaci jakéhokoliv podobného násilného aktu;

V. PSP ČR vyzývá vládu ČR, aby tuto otázku bez odkladu předložila na jednání příslušných orgánů OSN, a aby ji projednala především se spojenci v rámci NATO a EU;

VI. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyjadřuje zájem na politickém dialogu s Ruskou federací, avšak jedině za podmínky, že ruská strana nepřipustí zpochybňování principů mezinárodního práva a smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Ruskou federací a ČR z roku 1993; (V sále je hlučno.)

VII. PSP ČR vyzývá nejvyšší ústavní činitele ČR ke společnému prohlášení, kterým by vyjádřili svůj nesouhlas s takovými kroky, které by vedly k přijetí navrhované novely zákona o vojenských veteránech. To by znamenalo legitimizovat vstup vojsk SSSR na území Československa v srpnu 1968;

VIII. PSP ČR pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace Vjačeslava Volodina.

Takže tolik k tomu usnesení. Možná poslední ještě argument zmíním. Je potřeba si také uvědomit, že bezprostředně v těch srpnových událostech, ale i následně po nich do odchodu těchto vojsk z území Československa i České republiky zemřelo zhruba 450 lidí na následky následně různých i dopravních nehod a více než 200 tis. lidí po těch srpnových událostech opustilo území ČR a emigrovalo. Takže myslím si, že i z úcty a respektu vůči přímým obětem, jejich rodinným příslušníkům a těch, kteří tím byli jakkoliv postiženi, bychom jako Poslanecká sněmovna neměli k podobným aktivitám ruských poslanců mlčet. Děkuji.

