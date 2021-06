Jurečka (KDU-ČSL): Dokdy tato vláda chce mít stav pandemické pohotovosti?

reklama

Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové,

já když poslouchám tu debatu, tak bych si chtěl položit otázku, dokdy tato Sněmovna, dokdy tato vláda chce tady mít stav pandemické pohotovosti. Příštích 14 dnů? Dva měsíce? Měsíc? Do září? Do října? Doufám, že pan ministr Vojtěch, který se přihlásil do debaty, třeba nastíní další postup vlády. Ale když je tady problém v tom názvosloví toho bodu, tak já si dovolím ten bod modifikovat, vážený pane předsedo. Navrhuji zařadit bod na jednání této schůze Informace vlády o dalším postupu pandemické pohotovosti v České republice, tak, aby se o tom mohlo opravdu debatovat, ať to není, že se tím názvem předjímá výsledek toho bodu, ať tady vystoupí premiér, ministr zdravotnictví, ministr vnitra, řeknou, proč to potřebují nebo nepotřebují, jak hodlají dále nakládat s tímto nástrojem a ať Sněmovna může o této věci rozhodnout, protože zákon to Sněmovně ukládá. Já si dovoluji to navrhnout alternativně jako první bod pátečního jednání, případně jako pevně zařazený bod v pátek v 10 hodin. A prosím pěkně, kdyby tomu bylo možné vyhovět, protože si nemyslím, že je dobré to odkládat někdy na červenec, případně na další budoucí schůze.

Jde opravdu o to, ať vláda řekne, předloží tvrdá fakta. Pokud ten nástroj dál potřebuje, ať to zdůvodní, ať to není to, co se tady děje, že prostě Ministerstvo zdravotnictví neumí ani to zdůvodnění opatření napsat a rozhoduje to tady soud. Ale ať se složí (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.) - já chápu, že to asi většinu poslankyň a poslanců nezajímá. Vidím, že vládní koaliční poslanci tady vedou družné rozhovory, vážení pane předsedající.

Děkuji. Já už opravdu končím. Pokud teď vystoupí pan ministr Vojtěch, tak pokud chce vládní koalice dál pokračovat ve stavu pandemické pohotovosti, ať to tady zdůvodní, nebo vás žádám o podporu toho bodu na pátek v těch dvou alternativních časech, které jsem tady navrhl.

Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



