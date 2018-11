Jurečka (KDU-ČSL): Navrhujeme další zvýšení slev na děti pro pracující rodiče nebo nižší DPH na biopotraviny

Dále bude v rámci zákona o dani z příjmů prosazovat zvýšení daňové slevy na děti, zrušení stropu pro daňový bonus a zavedení slevy na studenty, ať už středních nebo vysokých škol.

Lidovci navrhují takové změny daňového balíčku, které nejen sníží výdaje domácností, ale také budou mít pozitivní vliv na životní prostředí či zdraví obyvatel. Proto KDU-ČSL navrhuje promyšlené úpravy daní – například snížit sazbu DPH na 10 procent u biopotravin a zemního plynu. „Snížením DPH u biopotravin chceme podpořit rozvoj ekologického zemědělství a produkce biopotravin v ČR, které zemědělci vyrábějí s ohledem na přírodu bez použití pesticidů a umělých hnojiv. Ekologické zemědělství šetrně hospodaří s půdou a neohrožuje vodní zdroje. Tímto opatřením chceme nejen podpořit sektor ekologického zemědělství a biopotravin, ale také zpřístupnit biopotraviny více spotřebitelům,“ okomentoval první místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka.



KDU-ČSL dále navrhuje, aby se snížená sazba DPH týkala i zemního plynu. Velká část území ČR je opakovaně postihována smogovými situacemi, které mají vážné negativní dopady na zdraví obyvatel. A protože největší podíl na znečišťování ovzduší mají lokální topeniště domácností, chtějí lidovci tímto opatřením podpořit využívání zemního plynu v plynofikovaných obcích. „Chceme, aby lidé nevyužívali fosilní paliva, především uhlí. Což teď momentálně dělají, protože je to pro ně ekonomicky výhodnější,“ vysvětlil Jurečka s tím, že stát by měl nastavit parametry v této oblasti tak, aby lidé využívali čistá paliva a nezhoršovali tak životní prostředí a svůj zdravotní stav. KDU-ČSL také navrhne snížit DPH na dodávky tepla do domácností.

Lidovci budou prosazovat také změny v zákoně o dani z příjmů. Konkrétně chtějí zvýšit slevu na děti, která se díky KDU-ČSL v posledních čtyřech letech zvyšovala a ponechala rodinám víc než 5,5 miliard ročně. Proto lidovci navrhnou s ohledem na růst platů a rostoucí inflaci také adekvátní zvýšení slevy na děti. Na první a druhé o 500 Kč měsíčně, na třetí a další 1000 korun měsíčně. Zároveň chtějí prosadit odstranění stropu v rámci daňového bonusu tak, aby vícečetné rodiny poctivě pracujících rodičů nebyly znevýhodňovány. „Dále chceme nově zavést slevu na studující děti na vysokých školách a středních školách. Pro studenta na střední škole 529 Kč měsíčně a pro studenta na vysoké škole 1059 Kč měsíčně. Tento návrh výrazně pomůže díky zrušení stropu pro daňový bonus nízko příjmových rodinám, kde rodiče poctivě pracují. V praxi by to znamenalo, že lidé s vysokým příjmem zaplatí méně na daních, pokud budou mít doma dítě, které studuje. Lidé s nižšími příjmy by pak zas dostali peníze zpět na účet po daňovém přiznání,“ uzavřel Jurečka s tím, že pokud by se daňové bonusy v této oblasti odstropovaly, u třech studujících dětí může sleva (bonus) dosáhnout až 114 tisíc za rok.

