Jurečka (KDU-ČSL): Říct dnes zemědělcům za Piráty, že jim vezmete podporu dvou miliard korun…

Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já si dovolím jenom faktickou poznámku na předřečníka pana kolegu poslance Pošváře. On, když tady hovořil o tom, že v některých jiných státech je to jinak, a dokonce tady zmiňoval státy, které tam nemají žádnou spotřební daň, tak právě my tady tímto principem, když se snažíme těm zemědělcům vytvořit to podobné prostředí, jaké mají v jiných státech. A když se na to podíváte, na ten seznam těch států, které touto formou, buďto že mají trvale vyjednanou výjimku pro zemědělce, či jiné obory v rámci třeba zemědělství, lesnictví apod., či mají tu slevu, neboli resp. vratku z té spotřební daně, tak je to drtivá většina státu, které právě touto formou podporují své zemědělce na svém území. A nutno říci - já vždycky slyším často od kolegů z ODS - najděte jiné formy podpory, jak zemědělce jednodušeji podporovat, než některými složitými dotačními tituly, nebo např. vratku spotřební daně.

Já vždycky říkám: tak se někdy pobavte, jak se zemědělci, ale potom také seznamte správu EU a zkuste vymyslet a navrhnout nějaký efektivnější systém. Těch nástrojů mnoho není. Opravdu, teď tady hovořím jako člověk, který v zemědělství vyrostl odmalička, velice dobře to prostředí zná. A prostě říct dneska zemědělcům za Piráty, že vy jste proti tomuto principu, tak jim v zásadě říkáte, že jim berete podporu ve formě dvou miliard korun, která jde prostě k malým, ke středním. Dneska jde k těm, kteří dělají živočišnou výrobu. Chceme i směřovat k těm, kteří dělají ty pozitivní věci v rámci krajiny. A myslím si, že to není odůvodnění, které by opravdu šlo za tou podstatou věci a tím smyslem, proč tu zelenou naftu tady vůbec zavádíme, a proč ten stát touto formou ty vybrané činnosti nejenom v zemědělství, ale máte tam i lesnictví, které je dneska ve velice složité situaci. Máte tam i rybáře, kteří také mají za sebou velice těžký rok, tak i všechny tyto házíte přes palubu. To jenom pro vysvětlení toho kontextu, který je mnohem širší. Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pošvář (Piráti): Jen dvě země EU, ČR a Maďarsko, mají vratku ze spotřební daně na zelenou naftu Ministr Jurečka: Zelenou naftu jsme rozšířili do živočišné výroby především proto, že je klíčovou pro půdu ČSSD: Zelená nafta i pro zemědělce v živočišné výrobě Kalousek: Je to cesta do pekla a my nic takového nepodpoříme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV