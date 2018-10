Jurečka (KDU-ČSL): Je mi smutno z toho, v jak absurdní době žijeme

Myslím, že to vypovídá o vedení a stavu Českého svazu bojovníků za svobodu velice výstižně. Ještě mohli ocenit nějakého bývalého vojáka co sloužil v koncentračním táboře, nebo třeba ocenit in memoriam pana A. Grebeníčka...

Smutno mi z toho je, v jak absurdní době žijeme, že tomu, který mlátil ty, kteří chtěli svobodu pro svou zemi je udělována medaile od Svazu bojovníků za svobodu s odůvodněním, že tento člověk pracuje ve prospěch tohoto národa.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



