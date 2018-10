Jurečka (KDU-ČSL): Poslanci, kteří dělají svoji práci, jsou zaplaceni přiměřeně. Ti druzí jsou i zadarmo drazí

Mně přijde, že ten materiál, který má prostě svoji váhu a má nějakou logiku, byla vysvětlena, jak k tomu v minulosti došlo, proč se růst platů fixoval takto, jaká situace je dnes. Ale teď, co tady sleduji v posledních minutách, už opravdu ztrácí nějaké zdravé ratio. Už je to přehlídka určitého typu populismu. Myslím si, že reálně poslanci, kteří opravdu dělají svoji práci dobře, čtou materiály, jsou schopni dávat smysluplné připomínky, tak jsou zaplaceni přiměřeně. Někteří, kteří ty materiály nečtou, některé tady neslyším ani několik let vystoupit, potom podávají někdy zlobbované pozměňovací návrhy, tak ti jsou tady i zadarmo drazí. Občané ať si o tom udělají obrázek. Můžeme tady vést debatu, jestli jezdíme někdo RegioJetem, Českými drahami, nebo LeoExpresem, ale myslím si, že toto už je opravdu nedůstojné. Děkuju. (Slabý potlesk lidovců.)

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



