Jurečka (KDU-ČSL): Největší zásobárnou vody není žádná nádrž, ale půda

Ještě jednou dobré dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Já jsem k vodnímu zákonu připravil více než deset pozměňujících návrhů. Jsem rád, že některé z nich si osvojil i zemědělský výbor. Já jsem se snažil v těch návrzích, které se týkají této novely vodního zákona se soustředit nejenom na tu přímou ochranu vody, vodních zdrojů, ale také na ten logický zdroj a zásobárnu vody, největší v ČR, která s tím souvisí. A to není žádná vodní nádrž, ale je to půda.

A proto jsou tam i pozměňující návrhy, které nebyly přijaty na zemědělském výboru. Některé, byť těsně, a jenom je stručně připomenu, kromě té větší ochrany zemědělské půdy před tou další zástavbou logistickými centry a podobně, bych chtěl připomenout, že jsem se snažil také cílit na oblast meliorací, kdy v ČR máme zhruba víc než jeden milion hektarů meliorovaných pozemků, tak abychom dokázali nastavit systémy, aby buďto vlastník nebo uživatel, to znamená uživatel lomeno zemědělec, kterému ta půda nepatří, ale hospodaří na ní, aby měl povinnost zajišťovat to, že ta meliorace nezhoršuje ty vláhové poměry a neodvodňuje tu půdu nad tu zbytečnou úroveň.

Abychom také do budoucna připravili možnost, aby se ty meliorační soustavy zanášely do katastru nemovitostí. Protože dneska když jste jako vlastník půdy nebo si jdete koupit půdu a stanete se vlastníkem, tak se dost často ani nedozvíte, že tam máte meliorační soustavu. Tak aby to bylo v budoucnu zanesitelné do katastru nemovitostí, abyste o tom mohl vědět.

Pak jsem se snažil také těmi pozměňujícími návrhy upravit například i poplatky za vynětí té kvalitní zemědělské půdy. Dále také to, aby také část příjmů z těchto poplatků byla i příjmem Státního pozemkového úřadu, aby ten, který je nejvíce zodpovědný za tu tvorbu krajiny v tom extravilánu, aby měl nějaké zajištěné zdroje proto, aby mohl realizovat ty pozemkové úpravy. Takže to je tam také obsaženo v jednom z pozměňujících návrhů.

No a dále jsem směřoval také do oblasti, abychom i na té půdě té první a druhé třídy ochrany, té nejlepší bonity umožnili pěstovat rychle rostoucí dřeviny. Protože pokud rychle rostoucí dřeviny budou s rozmyslem dobře naplánovány do těch ... (Hluk v sále.) Nechápu, že kolegy to asi moc nezajímá, což je škoda. Takže abychom mohli ty rychle rostoucí dřeviny využívat například na rozčlenění krajiny, vytváření určitých opatření i proti větrné erozi a tak dále a tak dále.

Pak jsou tam pozměňující návrhy, které se ještě týkaly některých dalších oblastí ochrany vody, vodních zdrojů. Je tam i vetknuta do toho vodního zákona zpřesňující definice z hlediska povýšení té ochrany vody, vodních zdrojů nad ty jiné zájmy, například z hledisky těžby nerostů a podobně.

Takže to jsou pozměňující návrhy, které jsem si dovolil za KDU-ČSL předložit. Budu rád, když ještě zvážíte i podporu těch, které třeba nebyly přijaty zemědělským výborem. A když se nám dneska podaří posunout o obrovský kus ten větší přístup k ochraně vody, půdy, těchto cenných životních surovin pro nás pro všechny, nejenom pro lidi, ale obecně pro celý ekosystém.

Děkuji za to a samozřejmě jak tady zazněly ještě některé návrhy, které se týkaly vodáků nebo například i ten diskutovaný § 12 z hlediska určitého zachování statusu quo pro provozovatele malých vodních elektráren, tak to jsou věci, které my za náš klub také podporujeme.

Děkuji.

