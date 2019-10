Jurečka (KDU-ČSL): Nevím, jaké společné zájmy dnes máme s Tureckem

Mít spojence má smysl, pokud s nimi sdílíme podobné zájmy, hodnoty, principy.

Nevím, jaké společné zájmy dnes máme s Tureckem a jeho politikou posledních let prezidenta Erdogana, ale vstup Turecka do EU považuji dlouhodobě za nesmysl, po událostech posledních dnů si myslím, že by Turecko mělo opustit NATO.

Prezident Erdogan nepředstavil předem jasný plán, jak chce přispět ke stabilizaci regionu, neprojednal jej s partnery, jen řekl něco o bezpečnostní zóně a začal dělat kroky, které nemůžeme jako partneři podporovat!

Píší to nerad, protože mít v tomto regionu silného, předvídatelného partnera by bylo důležité pro celkovou globální stabilitu, ale to, co se děje nyní, narušuje stabilitu v rámci NATO!

Již v minulosti se potichu hovořilo o tom, že Turecko již v době bojů s bojovníky Islámského státu skytě podporovalo IS proti kurdským jednotkám. Stydím se za to, že na úrovni NATO i EU neumíme přijmout taková opatření, aby kroky Erdogana a násilí, které se nyní děje, bylo zastaveno.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



