Jurečka (KDU-ČSL): Poměrně široká skupina živnostníků nemá vlastní provozovnu

Děkuji vážený pane předsedo, vážená paní ministryně,

dneska tady máme takovou pěknou situaci, že jsou tady tři ministryně vlády, ale žádný ministr. A milé kolegyně, kolegové. Já musím říct, že jsem na jedné straně rád, že tady tento tisk dorazil do Poslanecké sněmovny. Mrzí mě, že to trvalo tak dlouho, protože např. o té situaci živnostníků, kteří nedostávají kompenzační bonus, protože jsou v procesu oddlužení, tak přiznám se, tuto situaci jsem tady kritizoval a nechápal jsem, proč vláda to neudělala dříve, i kdyby měla jít do nějakého rozporu s Evropskou komisí. Myslím, že by se to vždycky zpětně vysvětlilo. Ale zaplať Pánbůh, že to tady teď je, že ta pomoc se tady změní. Ale pořád zůstávají bílá místa na mapě pomoci. Já jsem o tom tady mluvil včera, když se tady projednávalo prodloužení stavu nouze. A upozorňoval jsem na poměrně širokou skupinu živnostníků, kteří nemají vlastní provozovnu. Tady je opravdu situace, kdy, tak jak někteří lidé píší panu premiérovi, že jsou překompenzováni - tady bych možná poprosil, kdyby nám pan premiér přeposlal příběhy těch lidí, kteří mu říkají, že mají peněz dost. Já mu zase velmi rád přepošlu příběhy, a mám jich stovky, těch lidí, kteří nemají vůbec nic. Nemají ani korunu a ještě stát říká: Musíte odvést minimální sociální a zdravotní! My jsme vám sice zavřeli provozovnu, nedáme vám nic, ale ještě pět tisíc každý měsíc pošlete! No to je úplně absurdní!

Takže prosím pěkně, já jsem tady připravil dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká právě řešení situace živnostníků bez vlastní provozovny. Jsou to živnosti, odvětví napříč spektrem. Od takových živností, jako jsou třeba fotografové, kteří se soustředili na fotografování svateb a společenských událostí, které jsou navázány logicky na to, že se lidé mohou shromažďovat, že jsou otevřené třeba restaurace a podobně.

Mně včera volala jedna paní a popisovala mi příběh z jejich rodiny. A musím tady říct i absurdní chování úředníků na finančním úřadu. A to poprosím, kdyby paní ministryně mohla těm úředníkům říct, vzkázat, aby měli alespoň nějakou dávku empatie.

A aby fotografovi, který přijde a zkouší žádat o kompenzační bonus a nemá vlastní provozovnu, protože proč by ji potřeboval, ten fotograf, když fotí v terénu, a aby neříkali tomuto člověku, že může chodit fotit sportovní utkání, cituji přesně. Toto řekne úředník na finančním úřadu fotografovi, který nemůže jít fotit svatbu a jinou společenskou událost, tak ho pošle na sportovní utkání, které také neběží. Tak to je prostě něco, co úplně ty lidi už vytáčí doběla, že jsou v extrémně složitých situacích a ještě cítí obrovskou aroganci a vlastně výsměch od těch úředníků jim přímo do obličeje. Takže velmi prosím, zvažme tu podporu tak, aby ta kompenzace mohla být využitelná i pro toho živnostníka bez provozovny.

A potom tady mám druhý návrh, a ten se týká zvýšení kompenzačního bonusu. Už je to opět opakované téma a týká se toho, že v jarní části pandemie v loňském roce tady byla podpora kompenzačního bonusu 15 tisíc, ale nebyly z toho odváděny odvody. Dneska máme podporu stejnou, 15 tisíc, odvody jsou odváděny a čistého je to zhruba 10 tisíc Kč. Já bych chtěl vidět kohokoliv z členů vlády, ale i kohokoliv z nás poslanců, jak by s 10 tisíci, které by přinesl domů, zvládl pokrýt platby na elektřinu, na plyn, všechny tyto zálohy, a měl třeba doma ještě partnera, partnerku, manžela, manželku, dvě děti, a jak by zaplatil ještě výdaje té domácnosti. To bych fakt chtěl vidět. A ty lidi jsou v té situaci už přes 3 měsíce. Takže, prosím pěkně, zvyšme i výši kompenzačního bonusu na těch 20 tisíc Kč, tak jak to navrhuji, aby to bylo adekvátní té pomoci, která probíhala v první vlně.

Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



