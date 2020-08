Jurečka (KDU-ČSL): Rozhazovat peníze z vrtulníku můžou tajtrlíci, na to nepotřebujeme vládu

reklama

"Voliči nás volí proto, abychom dělali zodpovědnou práci a pomáhali lidem, kteří to opravdu potřebují," řekl v pořadu předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle Jurečky finanční pomoc nejvíce potřebují vdovy a vdovci, dále senioři, kteří se starali o někoho postiženého velkou část svého života, a maminky, jež vychovávaly děti. "Podáme pozměňující návrhy, které budou pamatovat na tyto skupiny," vzkázal Jurečka.

Zrušení superhrubé mzdy?

Předseda KDU-ČSL by spíše přivítal, kdyby vláda udělala jednoduchá opatření - zvýšila slevy na poplatníka na manželku/manžela a děti. "To by dávalo daleko jednodušší logiku bez složitých zásahů do účetních systémů. Druhým krokem, po kterém firmy volají, je snížení zdanění odvodů, tedy snížení zdanění práce. To by posunulo naši ekonomiku i z hlediska konkurenceschopnosti vůči ostatním státům," uvedl šéf lidovců.

Progresivní zdanění podporovali lidovci už v minulosti. Jurečka si myslí, že by tu měl být princip určité solidarity, kdy ti vícepříjmový a úspěšnější odvádějí do státního rozpočtu více. "Já nemám problém s tím, abych solidární daň odváděl výrazně vyšší než doposud. Beru to jako zodpovědnost vůči těm, kteří třeba v životě neměli takové možnosti," dodal na závěr.

