Jurečka (KDU-ČSL): Vy ten zákon nekastrujete, vy jste ho zabili

Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, já musím tady reagovat, protože paní ministryně Dostálová, myslím, neuvedla zcela správně některé věci z té praxe služebního zákona, protože i já jako ministr jsem se v minulosti spolupodílel na hodnocení svého tajemníka společně s náměstkem pro státní službu. Bylo to děláno společně to hodnocení. Nebylo to pro formu, nebylo to o tom, že by to bylo bez ministra, který by to jenom spolupodepisoval, nebyla to pouze formální záležitost. To je první věc.

A ta podstatná, když tady pan poslanec Bláha říkal, že chce dělat ty dobré věci. Tak prosím pěkně, pane poslanče, v tom případě podpořte tu verzi, kterou nám vrátil Senát. Protože Senát to vrátil do toho rámce, který má ten zákon v názvu - zákon o státní službě, který má za cíl podle důvodové zprávy, pro který byl přijímán, profesionalizovat a do určité míry odpolitizovat státní správu, aby mohla fungovat dlouhodobě, koncepčně bez některých vlivů, které nejsou vždy ku prospěchu fungování té státní správy. To, co tady dneska zavádíte nebo chcete zavézt, aby tak jednoduše byla možnost vyměnit náměstka, tedy státního tajemníka, a ještě sebrat možnost odvolání, to je prostě něco, kdy vy ten zákon o státní službě - vy ho nekastrujete, to není kastrace, to je, že jste to celé zabili, že jste tu kůži stáhli, jenom se tváříte, že to ještě žije a že to vypadá jako sele! Tak vy se k tomu zákonu o státní službě dneska chováte. Řekněte na rovinu, že vám o žádnou státní službu nejde, že si to prostě chcete na těch ministerstvech dělat podle toho, jak se vám to líbí, a bude to férovější a bude to konstruktivnější.

A ještě se zeptám, když jste vždycky říkali, že chcete ty věci dělat profesionálně. Prosím pěkně, kdo z poslanců, kteří toto budete podporovat, jste se zeptali některých úředníků na nižší pozici na ministerstvech, co na tento návrh říkají v praxi? Kdo z vás to udělal? Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



