Jurečka (KDU-ČSL): Žádám zde také pana premiéra o to, aby se omluvil

Dobrý den vážený pane předsedo, členky, členové vlády, milé kolegyně, kolegové, já tady navážu na svého předřečníka a požádám zde také pana premiéra o to, aby se omluvil, protože minulý týden nařkl poslance, kteří jsou členy Evropského parlamentu a jsou členy také kontrolního výboru, z toho, že jsou vlastizrádci. Tito poslanci zde řádně vykonávali svůj mandát, a to, co přísluší kompetenci daného výboru, kde jsou členy. Tak jako naši členové kontrolního výboru Poslanecké sněmovny také mají své určité povinnosti. Mluvit o těchto poslancích, pokud přijedou na misi, oficiálně ohlášenou, avizovanou do České republiky, že jsou to vlastizrádci, je opravdu hrubě za hranou. Pokud kdokoliv z politiků a myslím, že obecně z lidí má čisté svědomí, tak nemá problém s tím, když někdo má určitá podezření, říct, přijďte, podívejte se, zeptejte se, já vám dám maximální informace, předám důkazy a prostě počkám, jak to v klidu proběhne, podvědomě se usmívám, nejsem z toho nervózní a nemám žádný pocit obviňovat někoho, kdy se na tyto věci, které třeba na první pohled i mediální jsou pro mě nepříjemné, ptá. Já když jsem zažil podobnou situaci v roce 2017, kdy týden před volbami na mě bylo podáno trestní oznámení. Bylo to na titulních stránkách některých deníků a není to příjemná záležitost. Rozumím tomu, že tyto věci nejsou příjemné, ale nikdy jsem nikoho neobviňoval. Vždycky jsem řekl. Jsem připraven spolupracovat, pokud na to přijde, s policií, jsem připraven požádat Sněmovnu, aby mne vydala, nemám vůbec žádný problém s těmito věcmi. Myslím si, že je zbytečné takovýmto způsobem tyto poslance dehonestovat. Pane premiére, byl bych rád, kdybyste ta slova, která jste minulý týden vyřkl, která jste včera ve vysílání Frekvence 1 už mírnil a říkal jste, že jste to asi přehnal a v podobném duchu, kdybyste to úplně normálně chlapsky řekl těmto poslankyním a poslancům, omlouvám se, ujely mi nervy. Je to lidské. To se stát může. Díky moc za toto, pokud to naplníte.

A teď ještě k programu této schůze. Kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl poprosit, abychom zařadili na příští týden na úterý po projednání senátních vratek jako první bod, který má název Opatření vlády k řešení hrozící migrační krize. Je to reakce na to, co se děje v posledních dnech na hranici především mezi Řeckem a Tureckem, ale jsou pod větší tíhou migračního tlaku i jiné státy, členské státy Evropské unie, a je důležité, aby tady byly tyto věci projednány. Abychom znali, jako Poslanecká sněmovna, přístup vlády k této otázce, k této velmi důležité otázce, protože v posledních - řekněme - dvou letech ochladl migrační tlak, kterému jsme čelili v letech 2016/2017, a teď se ukazuje, že ten tlak znovu narůstá, že se mění i přístup tureckého prezidenta. A já bych byl velmi rád a my, jako KDU-ČSL, k tomu vyzýváme, aby vláda našim členům Evropské unie, kteří hájí vnější hranici, nabídla plnou podporu a součinnost v rámci materiálního a technického vybavení, to znamená nabídla kapacity, které má ať už policie nebo armáda, které mohou být těmito státy při obraně vnější hranice Evropské unie využity. (V sále je velký hluk.) Mám pocit, že bezpečnost kolegyně a kolegy nezajímá, pane předsedající.

Já bych byl rád, aby tento bod byl zařazen, abychom mohli znát stanovisko vlády, jakou konkrétní pomoc vláda je připravena nabídnout, co je konkrétně vláda ochotna i udělat na evropské úrovni, protože to téma patří na jednání Evropské rady, na jednání premiérů. Často tady také byl zmiňován a kritizován ze strany pana premiéra přístup Frontexu, který má právě sloužit k posílení a zabezpečení vnější hranice a teď to trošku je v kolizi s tím, co říká pan premiér v posledních týdnech, kdy říká, já nechci takový rozpočet na bezpečnost, já ho chci snížit o polovinu. A to je právě ten rozpočet, který má sloužit k tomu, abychom dokázali lépe chránit naši vnější hranici, abychom dokázali ochránit také občany České republiky.

A samozřejmě ten druhý bod je velmi důležitý, kdy bych chtěl, aby tato druhá oblast byla v tomto bodě projednána, a to je také pomoc těm lidem, kteří dneska v těch táborech jsou, kteří jsou v tom území nikoho mezi tureckou a řeckou hranicí, abychom i tady jako Česká republika i ostatní státy hledali efektivní pomoc, jak těmto lidem pomoci v této situaci, zlepšit situaci v táborech, abychom případně také zefektivnili naši návratovou politiku a tito lidé, z nichž někteří se už mohou vracet do některých částí svých domovů, aby se navracet mohli. Takže prosím o podporu tohoto bodu a prosím o zařazení na příští týden, úterý, jako první bod po projednání senátních vratek. Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



