Juříček (ANO): Ekologicky se budeme chovat, když budeme jezdit na diesel

Děkuji. Dámy a pánové, kolega Zbyněk Stanjura - prostřednictvím předsedajícího - má částečně pravdu. Ale tak, jak to někdy bývá, protože není technik, je ajťák původem a dneska je více ekonom a politik, tak neví některé souvislosti. Já už jsem o nich tady několikrát hovořil. A určitě si elektroauto nekoupím, protože se právě chovám ekologicky. Nicméně neříkám, že elektroauta nemají budoucnost. Možná jenom částečnou, protože mají svá omezení. Takže to omezení musíme vidět právě v tom, že především v molekule lithioiontové a těch nejmodernějších magneziokřemíkových bateriích je 24krát méně energie než v molekule dieselu. A za předpokladu, že budeme akceptovat poslední laboratorní výsledky německých laboratoří, které říkají, že EURO6 s AdBlue má NOXy nula a 80 gramů CO2 max., tak pak se budeme chovat ekologicky, když budeme jezdit na diesel. Elektromobilita má ještě řadu různých dalších nevýhod, protože např. potřebuje sedmkrát víc energie na výrobu samotného elektromobilního auta. Nikdo neví, co budeme dělat s těmi karcinogenními prvky v těch bateriích, což je především stroncium, kadmium. A jenom jsem to chtěl doplnit, protože když už tedy mě tady kolega Zbyněk Stanjura, prostřednictvím předsedajícího, oslovil, tak abychom si říkali ne polopravdy, ale abychom si říkali pravdy. A to, co on říká z hlediska možnosti řekněme podpory České republiky anebo vlády ohledně těch tří roků, (Upozornění na čas.) tři roky odpis aut. Co se týká deseti let prodloužený odpis stanic, já vím samozřejmě, z jaké dílny to existuje.

