KDU-ČSL: Chceme spravedlivě řešit problém skoro milionu lidí v dluzích

Aktuálně míří v Poslanecké sněmovně do druhého čtení novela insolvenčního zákona, kterou předložilo ministerstvo spravedlnosti ještě pod vedením Roberta Pelikána.

"Je to obrovský problém - nejen právní, ale hlavně sociální a ekonomický. Už skoro 900 tisíc lidí čelí exekuci a často jim je institut oddlužení nedostupný," říká předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Marek Výborný /KDU-ČSL/. Právě jím vedený podvýbor má nyní na stole 34 pozměňovacích návrhů, které by měly předkládanou novelu zásadně upravit.

"Naším cílem, který si klade i KDU-ČSL, je hledat takové řešení, které bude kompromisní variantou. Na jedné straně vstřícné k dlužníkům, kteří budou mít zájem se svého břemene zbavit a začít zodpovědně nakládat se svými financemi. Na straně druhé by opatření neměla přehlížet oprávněné nároky slušných věřitelů, protože zdaleka ne všichni patří do kategorie tzv. šmejdů," komentuje Výborný. Dodává, že je důležité nezapomínat na rozvoj finanční a sociální gramotnosti - u dětí i seniorů. "Zde vidíme výraznou roli neziskových organizací, které by měl stát v této činnosti podpořit," doplňuje.

"Je to velmi komplikovaná situace, své zájmy zde má mnoho účastníků celého systému oddlužování. Přesto chci udělat maximum pro to, aby byl výsledek reálně aplikovatelný soudy a nedošlo k jejich zahlcení. Současně musí být jasně formulovaná zodpovědnost soudů a insolvenčních správců," uzavírá Marek Výborný, který bude tento týden o celé novele jednat i s novým ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem.

Pozměňovacími návrhy se bude detailně zabývat Ústavně právní výbor PS na začátku září, následně pak celá Sněmovna.

