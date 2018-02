KDU-ČSL: Důchodová novela nemyslí na matky s dětmi, nejprve je třeba změnit systém

„Stát vás v důchodu potrestá za to, že jste se v produktivním věku věnovali dětem. Pokud jste např. 8 nebo 10 let na mateřské a nakonec vám vyměří důchod jen podle dosahovaných příjmů, které jsou v tomto období pochopitelně nízké – není to spravedlivé. A nic na tom nemění fakt, že vláda v demisi teď chce přidat jedno procento. Jedenáct procent z mála je úplně stejně málo jako deset procent,“ řekl předseda strany Pavel Bělobrádek.

KDU-ČSL proto nesouhlasí s aktuálním návrhem novely. „Navýšit důchody je správné. Již naše vláda změnila i výpočet tak, aby se penze oproti minulým letům navýšily. Podařilo se zvýšit penze i přes odpor ministra financí Babiše, který nakonec pod naším tlakem finanční prostředky v rozpočtu našel. Nelze připustit propad poměru mezi důchody a průměrnou mzdou."

Lidovci upozorňují, že je třeba řešit také celkovou důchodovou reformu. „V první řadě je důležité celkově se zamyslet nad změnou důchodového systému. Hnutí ANO absolutně negovalo dlouhodobou analytickou práci Potůčkovy komise zřízené předchozí vládou. Přitom přinesla mnoho důležitých analýz a návrhů řešení, včetně ocenění mateřství jako zásluhového parametru,“ sdělil Pavel Bělobrádek a dodal, že do výpočtu důchodu by se mělo promítnout právě to, že žena vychovala několik dětí. „To je přece taky zásluha, a ne malá, přitom dnes jsou za to matky bity na výši penze,“ upřesnil.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Schválili jsme navýšení v průměru o 918 korun Hospodářská komora: Návrh vlády na zvýšení důchodů je nekoncepční. Stát bude muset omezit výdaje Vláda schválila změny v penzích, polepší si ti s nižšími důchody KDU-ČSL: Mladí lidovci se chtějí více zapojit do veřejného života

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV