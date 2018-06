KSČM: Toxické kaly z Ostravy vozila firma AVE tajně na skládku v Čáslavi

Tři miliardy korun už stála likvidace největšího toxického odpadu v Česku, takzvaných ostravských lagun, pozůstatku zaniklé chemičky Ostramo. Likvidace probíhá už dvě desítky let a stále není u konce. Neobešlo se to bez mnoha skandálů, finančních i ekologických. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) před dvěma lety sliboval, že teď už bude všechno čisté a průhledné. Pak se ukázalo, že firma AVE, která má za 429 milionů zbytek kalů zlikvidovat, je vyváží na skládku u Čáslavi.

"Před dvěma lety se provalilo, že se může stát, že se ostravské kaly budou vozit sem do Čáslavi, tak jsem se o to začala zajímat. Sebrala jsem 1100 podpisů pod petici a předala ji ministru životního prostředí. Petice vyzněla ale úplně k ničemu, protože ministerstvo řeklo, že se přece nemůžeme ohrazovat proti tomu, že by se tady mělo něco skladovat, když to mají povolené,“ řekla Lenka Bochníčková, zastupitelka KSČM v obci Vrdy.

"Počátkem tohoto roku mě začali místní lidé upozorňovat na to, že na čáslavské skládce pozorují neobvyklé činnosti. Přijede auto na vršek skládky, tam vysype obsah a ten je okamžitě zasypán jiným materiálem, aby se to ztratilo. Lidi tvrdí, že si jdou v noci zakouřit a vidí, jak auta jezdí na skládku. Firma AVE nakonec musela přiznat, že sem kaly skutečně vozí. Akorát se nás snaží zmást pojmem, že to nejsou kaly, ale hlinky. Oslovila jsem bývalého poslance KSČM a nynějšího kandidáta do zastupitelstva Kutné Hory Jana Klána, jestli by se mohl zeptat. Oslovil ministerstvo životního prostředí, které potom oslovilo Českou inspekci životního prostředí, která tam přišla na kontrolu,“ řekla Bochníčková.

"Zjistili nějaké pochybení, samozřejmě nevíme v tuto chvíli jaké, kdy pozastavili vlastně navážení té hlinky na skládku v Čáslavi do doby, než dokončí Česká inspekce životního prostředí požadovanou kontrolu,“ řekl Jan Klán.

„Asi nešlo o žádné maličkosti, protože vlastně dodneška se neobnovilo to navážení a to už trvá teda několik týdnů,“ dodala Bochníčková.

