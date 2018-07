Kabourková: A co hadi? Kolik se jich asi plazí mezi paneláky? Svět se zbláznil 2

Až potud jsem dobře naladěna a snažím se najít něco, co někomu již dosloužilo, ale mně bude třeba sloužit dalších pár let. Těším se, že si udělám radost. Po napsání hledaného slova tedy „thon“ kliknu na tlačítko HLEDEJ. A najednou mi ztuhne úsměv na rtech. Ano, několik židlí se objevilo, ale bazoš mi nabídl celkem pěkný výběr hadů. Krajta Královská – Mojave 100 % hetero albino, BLACK PASTEL IVORY, Krajta tmavá – PMB – python molurus bivittatus, Python regius krajta královská, Krajta Královská 0.1 Albino Spider Adult, Python bivittatus Albino het. Granite, L.T.HONDURENSIS GHOST. Musím říci, že mě z tohoto objevu mrazí. „Thon“ totiž tvoří kořen slova „python“, což je latinské označení krajty, které je někdy obecně užíváno pro hada. Nedávno jsem psala o tygrech. Všichni jsme asi byli překvapeni, jak je možné, že se u nás poráží tygři. Utíkají pumy, tygři, máme v pohotovosti policii, veterináře a zakazujeme vycházet občanům.

A co hadi? Kolik se jich asi plazí mezi paneláky? Předpokládám, že chovat hady je mnohem jednoduší než tygry. Hada může mít každý i v bytě. Stačí terárium/akvárium. Had vyroste a co s ním? Když uteče tygr nebo puma, toho si lidé všimnou, ale had? Když přestane majitele bavit, stačí vyjít ven a někde u cesty jej vypustit, zmizí v trávě. Nikdo si toho nevšimne. Nemusí již být pravdou, že by u nás cizokrajní hadi nepřežili. Zima se vytrácí nebo je natolik mírná, že téměř není. Kolik hadů se plazí kolem nás? Tedy krom těch, které známe…

Tento problém zatím nikoho nezajímá, ale kdy začne? Co se bude muset ještě stát? Čekáme až někoho roztrhá tygr, uštkne had nebo zardousí škrtič, kterého by tady nikdo nečekal? Ale to je již pozdě. Jsem přesvědčena, že vyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat a zákon O ochraně přírody a krajiny jsou již zastaralé a celá situace se vymyká kontrole. Ale my reagujeme vždy až na malér.

Ing. Markéta Kabourková

nezávislá kandidátka do Senátu PČR za volební obvod 74, Karviná

Markéta Kabourková BPP

V roce 2018 kandiduji do Senátu - volební obvod č.74 Karviná

