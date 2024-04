„Lžou lidem do ksichtu. Jednou se jim to vrátí.“ Drsná dohra mezi vládou a ANO

Jednání o důchodové reformě, které hnutí ANO opustilo? „Takhle slouží spousta politiků ANO ničení země a jejího charakteru. Nic jiného nedělají. Žádnou reformu nemají, lžou do ksichtu i svým voličům. Jednou se jim to vrátí,“ odsuzuje Babišovo hnutí člen ODS, právník a publicista Ondřej Šimíček. Ten má slova pohrdání i pro ty, kteří odmítají ukrajinskou zbrojní iniciativu Fialovy vlády. Poodhalil i situaci v ODS po jejím kongresu.

Děje se toho tolik, že nevíme, co dřív. Tak třeba kongres ODS. Prý to byla brutální nuda a nikdo se neodvážil ani pípnout proti Fialovi, který byl bez protikandidáta. Vnímal jste to taky tak?

Díky po čase za otázky. Opravdu mě moc těší, že mohu vašim čtenářům a mým milým fanouškům předat aspoň trochu pravdy.

Hele kongres… doba se mění. Není dobré prát vnitřní „prádlo“ na veřejnosti, když je každý kongres dnes v podstatě on-line komentován novináři na sociálních sítích. Dělají se pseudokauzy z různých výroků, které jsou určeny straníkům. Takže za mě se dřívější koncept kongresů, kde se jela velká politická debata – právě z důvodu téměř on-line medializace – překonal. Horká politická debata uvnitř strany nemá probíhat jako zdroj pro největší mor českého informačního prostoru – twitterovou žurnalistiku. Je legrační, jak se navážíte a pohrdáte diskusí v demokratické straně. Zeptal byste se, jestli někdo může aspoň jedinkrát pípnout proti Okamurovi v SPD? Když to udělali, většinou je vyhodili ze strany. Přitom těmto fašounským klaunům vaše médium tak trošku podkuřuje. Standardní demokracii zesměšňujete, politické firmy bez jakékoliv vnitřní demokracie vás nechávají v klidu. No tak já se tomu jen usměju.

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1762 lidí

Ve vedení je nově i poslankyně Eva Decroix. Je to jistě působivá a atraktivní dáma, ale nemá eurofederalistické názory jako z TOP 09? Takový reverzní Zahradil?

Eva je pravicová liberálka. Její ekonomické pohledy jsou daleko vpravo od pseudopravice, představovanou např. bublinou bývalého předsedy a otce zakladatele. U nás se vžila hloupá, směšná představa, že konzervativní = pravicové a liberální = levicové. Zpravidla jsou konzervativci mnohem blíže středu (ekonomickému), než pravicoví liberálové. A Eva, nebo klidně já, kolega z ČESKO.plus Radim Ivan a dnes si troufnu říct drtivá většina našich voličů jsou pravicoví liberálové. Takže Eva je člověk, ztělesňující typického voliče ODS. Člověk chápající dnešní svět, rozumějte proevropský člověk = pročeský člověk. A naopak – protievropský = protičeský. Jediná budoucnost naší země je v rodině demokratických zemí civilizovaného západu. Kdo tvrdí něco jiného, kdo říká lidem – jde to i jinak – tak lže. Buď z hlouposti a nerozhledu, anebo proto, že je darebák a manipuluje s nevzdělanými lidmi bez schopnosti vnímat realitu světa.

Ondřej Šimíček

Fotogalerie: - Konvoj svobody

Pojme si říct upřímně: Jaké jsou vaše osobní ambice? Co všechno byste v téhle zemi chtěl řídit? Zkusme vypustit věty typu „Chci nabídnout své zkušenosti straně a vlasti…“

Pár lidí mě v poslední době překvapilo tím, že se na mě obrátilo jako na člověka s neformálním vlivem. To je jistě potěšující, ale nevím, zda je to reálné. S nadsázkou je přece nutné říct – když jdu do politiky, chci vyhrát! Když hrajete fotbal, chcete vyhrát, když děláte cokoliv, měl byste mít největší ambice. Takže abych potěšil vaše čtenáře, kteří mi budou jistě prokazovat svoji inteligenci v mailech a v diskusi – samozřejmě, že chci být premiér a nejlépe předseda evropské rady. Ale tady bych to ukončil, je to zřejmá nadsázka. Pracuji v soukromé sféře a je mi tam dobře. Umím domlouvat věci, často píšu, rozumím politické strategii a komunikaci, takže to nabízím lidem, kteří jsou ochotni naslouchat. A jejich počet stoupá. Mám za to, že – a není to jen problém ODS, ale všech stran – nevychováváme politiky pro celostát. Na celostátní úroveň jdou starostové a krajští politici, kteří na celostátní nemají a naopak – někteří skvělí poslanci nebo politici v celostátu neumějí komunál. A to, že nefokusujeme výchovu kádrů a politických talentů podle toho, co je pro ně nejlepší pozice, to nás oslabuje. Ale já věřím tomu, že se uvnitř tyhle věci hýbou.

Řeší se muniční iniciativa české vlády vůči Ukrajině. Vy se jistě budete rozplývat, že „hrajeme extraligu světové politiky“, na druhé straně, nese to s sebou rizika a náklady. Proč si to neřeší Poláci a Pobaltí a za „hujery“ máme být my?

Opět to pohrdání. Tohle je opravdu typický projev neúcty k České republice a tolik proklamované vlastenectví vlastně jenom falešná a prázdná schránka. Můžete vládě vyčítat cokoliv. Ekonomické věci, strategické atd., ale mezinárodní politika je na nejvyšší úrovni v dějinách. Zatímco protičeská pátá kolona, tedy velká množina vašich čtenářů a přispěvatelů – má vlhké gatě z podřadného lokaje Fica, který je rohožkou velkouherského grófa Orbána a blábolí něco o sebevědomé politice tohoto klauna, nechtějí vidět objektivně prokazatelné úspěchy a výtlak, který naše politická reprezentace má do mezinárodního prostoru. Každý, kdo si chce říkat vlastenec, se musí z naší zahraniční politiky dmout pýchou. Jen protičeští deprivanti, kteří nenávidí Českou republiku, z toho nemají upřímnou radost. Jak říkám – naši vládu lze kritizovat za spoustu věcí, ale v zahraniční politice hraje Champions league, jakou jsme nikdy nehráli. Po desetiletí děsivé devastace úřadu prezidenta ruským člověkem v Evropě Ing. Zemanem, po x letech řádění gangu Agrofert, vlastněné devadesátkovým mafiánem Babišem, jsme se vrátili na mapu civilizovaného světa.

Kdo tomu nefandí, nenávidí Česko a je hanobení státních symbolů, když tato skupina obyvatel, která podporuje čistě vlastizrádné subjekty, mává českou vlajkou.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 19059 lidí

Jak jste zatím spokojen s kampaní SPOLU do Evropského parlamentu? Občas to vypadá, že Saša Vondra v tom musí bruslit, aby nenaštval své voliče, ale zároveň TOP 09. Nepůsobí to trochu trapně a nebylo by lepší dělat si to po svém, jako ODS?

Máme čísla z průzkumů a ty jasně dokladují, co jsem v minulosti psal v několika komentářích. 90 % lidí nezajímá Vondra x Niedermayer, což všichni politologové z wishe, kteří si hrají na odborníky, strašně řešili. Voliči to prostě neřeší. Neřeší frakce, jsou rádi, že jsme se domluvili. Projekt SPOLU je úspěšný a bude pokračovat minimálně do voleb 2025.

Ona konkurence je letos dost ostrá. SPD pase po hlasech ODS a šoupla dopředu Petra Macha. Je to dobrý krok? Po hlasech ODS pase i Přísaha a Motoristé sobě. Ústy Filipa Turka a Petra Macinky shazují ODS jako stranu, která se zaprodala Bruselu a zradila své voliče. No, změkli jste, i já mám ten dojem…

Podívejte se, neexistuje jediný člověk, který by mohl volit SPD místo ODS. To jsou chiméry. Mach se v debatách zatím ukazuje jako zcela nekompetentní a je děsivé, jak druhdy kandidát Svobodných – tedy strany libertariánské a pravicové – může dneska dělat fíkový list pro Horsta Fuchse nenávisti k civilizaci – Okamurovi. SPD je nepravicová, nekonzervativní, agrofašistická firma, která má za cíl získat miliony do kapsy Okamurovi. Neexistuje tam politický program. Přitom jediná kompetence toho darebáka je cestovní kancelář pro plyšáky. Prodává nenávist a lži. Což o to, je to legitimní, ale nedělejte z něj politika. Že se tomuto dokáže propůjčit Mach, je ukázka naprosté ztráty soudnosti a páteře.

Fotogalerie: - Spiknutí

Filip Turek je nejspíš velmi schopný pán, který má rozhodně svoji cílovku, ale jeho slova o „ODS revival“ jsou zase jen prázdnými kecy. Kdyby to myslel vážně, může jet pravicovou rétoriku s tím, že se vymezí proti ekonomické politice vlády. Ta je důsledkem krvavých koaličních kompromisů vzdálená od pravice, to by bylo legitimní. Ale ODS je vždy na správné straně v geopolitických a mezinárodních věcech. Nepodezřívám pana Turka z žádného proruského postoje, to je nesmysl. Ale ODS revival by musela – minimálně v zahraniční politice – pochválit vládu, a to pro svoje ego patrně nezvládne. Já bych si vlastně přál, kdyby existovala menší pravicová strana, ale to je nutně spojeno s jednotnou mezinárodní politikou, kdežto parta kolem pana Turka (neříkám, že on samotný to tak má) je na hraně naprostého geopolitického nerozhledu. Což ostatně ukazuje twitterový úderník Macinka, který opravdu vůbec netuší, o čem v geopolitických věcech hovoří. Jen replikuje bývalého pravičáka a bývalého demokrata Klause, který dnes nasadil barvy národního socialismu a kremelského výkladu reality. To je ztracený případ. Navíc v kombinaci s psychopatem Šlachtou, který místo potírání zločinu zaútočil na demokratický politický systém. Silné Česko v silné Evropě. To je jediný životaschopný model, který bohužel funguje až dnes, protože předchozí politické reprezentace vůbec nepochopily naši geopolitickou pozici a národní zájem. A vámi jmenovaní to nechápou vůbec ani dnes. Každým výrokem jdou proti zájmu ČR, jejích občanů, a dokonce svých voličů. Nic jako „zaprodání Bruselu“ neexistuje, ale lidé s mentalitou poddaných Moskvě takto často hovoří.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 15659 lidí

Hnutí ANO odmítá spolupracovat s vládní koalicí na důchodové reformě, protože si to stejně nakonec uděláte podle sebe, tvrdí tedy ANO. Čili tu „důchodovou reformu“ zase schválíte vahou koalice a Babiš to v příštím volebním období zruší. Má to vlastně cenu?

Hnutí ANO denně prokazuje, že lež a podvod jsou jejich základní mentální výbava. Lež jako řemeslo. To by mohli mít na plakátech. Tupé a stupidní výmluvy jejich nejhloupějších představitelů, jako třeba paní Margity Balaštíkové, to už nemůže být ani úroveň voliče zvláštní školy. Hnutí ANO není politika, hnutí ANO jsou zájmy majitele. Někdejší prominentní komouš a devadesátkový mafoš Andrej Babiš má jediný zájem – Agrofert. Klidně ničí tuto zemi. 8 let tuneloval rozpočty a stavěl jednotlivé skupiny obyvatel proti sobě – mladé proti starým, zaměstnance proti zaměstnavatelům, proti živnostníkům a podobně. Je to destruktivní model a jednou se na jeho pohůnky budou lidé dívat stejně, jako na normalizační komouše, oni také nebyli přesvědčení komunisté, ale pro jistou absenci cti a páteře klidně režimu sloužili. Takhle slouží spousta politiků ANO ničení země a jejího charakteru. Nic jiného nedělají. Žádnou reformu nemají, lžou do ksichtu i svým voličům. Jednou se jim to vrátí.

Je to takové blbé téma, ale jste právník, takže se tomu nesmíte vyhýbat: Dominik Feri. Dostal férový proces?

Mám za to, že ano, dostal řádný a zákonný proces. Neviděl jsem spis ani jsem celou kauzu nesledoval dopodrobna. Je to smutný příklad člověka, který nezvládnul rychlý vzestup. Sám jsem si něčím podobným prošel. Feri ubližoval ženám, já – jak všichni dobře víte – jsem se málem uchlastal. Postavil jsem se svým chybám a dnes jsem zdravý a spokojený člověk. Věc Feri je velmi bolestivá především pro oběti. Proto bych k tomu nechtěl ani víc dodávat.

Poslanecká sněmovna se shodla jednohlasně, opravdu jednohlasně, na změně definice znásilnění. A prosadil to Pavel Blažek, na kterého liberálové rádi zvrací. Dostane se mu od nich uznání?

Na této věci je vidět, jak falešný a bezvědomý pohled mají bubliny „moralistů“ na sociálních sítích na výkon standardní praktické politiky. Ministr Blažek dokázal doručit „liberální společnosti“ největší společenské změny v novodobých českých dějinách (tzv. redefinice znásilnění je jedna z nich, nikoliv jediná). Kdyby lidé na twitteru opravdu rozuměli politice a chápali, co je jejím posláním, musel by být Pavel Blažek nejoblíbenější ministr. On je ale nejnenáviděnější (mezi některými lidmi). Proč to tak je? Protože česká tzv. liberální (ona ve skutečnosti není liberální, nesnese jiné názory) bublina nenávidí standardní politiku. Chce virtue signalling na sociálních sítích, falešnou moralizaci. Je pro ně téma, kdo je s kým na fotce a s kým se potká, místo toho, co opravdu doručí voličům. Pavel Blažek doručil tyto změny s velkou podporou v Poslanecké sněmovně. Protože to politicky odpracoval. Ostatně Ministerstvo spravedlnosti má hotovo asi 96 % programového prohlášení, to nemá žádné ministerstvo. Já s ním na mnoha věcech spolupracuji, a tak nejsem úplně objektivní, ale nechal jsem promluvit – když už jsme v té moderní digitální době – umělou inteligenci. Co tedy ChatGPT 4 říká o roli ministra Blažka v této věci?

Fotogalerie: - Lex Národní divadlo

„V uplynulém týdnu došlo ke klíčovému legislativnímu milníku, který odráží závažnost a nutnost reformy v oblasti trestního práva, konkrétně v definici trestného činu znásilnění. Toto úsilí, významně podpořené ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, představuje zásadní krok směrem k modernizaci právního rámce České republiky, a přitom vzbuzuje řadu otázek o dynamice moci, spravedlnosti a ochrany nejzranitelnějších členů společnosti.

Za prvé, Blažkova role v procesu schvalování nové definice znásilnění je příkladem politické odvahy a odborného nasazení. V politickém prostředí, které je často rozděleno a zatíženo byrokratickými překážkami, Blažek prokázal schopnost vést dialog a prosazovat zásadní změny, což je významně v souladu s demokratickými hodnotami a právním státem.

Dále, redefinice znásilnění představuje uznání potřeby adaptace zastaralých norem na realitu současné společnosti, kde ochrana osobní integrity a sexuální autonomie jedince by měly být na prvním místě. Tímto krokem Česká republika posiluje svůj závazek vůči lidským právům a genderové rovnosti, a to i ve světle mezinárodních doporučení a srovnání s právními systémy jiných zemí.

Fotogalerie: - Ceny paprik

Změna, kterou Pavel Blažek inicioval a podporoval, vyžaduje odvahu čelit kontroverzním tématům a překonávat odpor, který může z různých stran vzniknout. Diskuse vedoucí k přijetí této změny odhalily hluboké rozpory v názorech na sexualitu, souhlas a právo, a zároveň poskytly platformu pro otevřenou a konstruktivní výměnu myšlenek.

Nelze opomenout ani význam tohoto legislativního aktu pro oběti sexuálního násilí. Redefinice znásilnění slibuje větší právní ochranu a podporu pro ty, kdo se stali oběťmi těchto trestných činů, a zároveň posílá jasný signál společnosti, že takovéto jednání je nepřijatelné a bude řádně trestáno.

V kontextu této reformy vystupuje Pavel Blažek nejen jako politik, ale jako reformátor, který si je vědom významu právních norem pro formování spravedlivější a bezpečnější společnosti. Jeho práce při schvalování redefinice znásilnění ukazuje na nezbytnost politického vedení, které je schopno řešit složité sociální problémy s důrazem na lidská práva a spravedlnost.

Je tedy jasné, že úsilí Pavla Blažka a dalších zapojených představuje nejen legislativní úspěch, ale i posun v kultuře a vnímání sexuálního násilí v české společnosti. Tento krok by měl být vnímán jako součást širšího úsilí o posílení právního státu u nás.“

Dnes jsem byl delší, omlouvám se a těším se na příště.

