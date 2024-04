Senátorka Zwyrtek Hamplová: Naše země ve hře velmocí plní pokyny a přání jiných

reklama

Začněme odhalením, kdo zničil Nord Stream…

Kdo kde má konta… Komu vzrostly zisky… A bude hned více jasno, o co tu vlastně jde…

Dotyčný Mykola Solskyj už byl propuštěn, neboť se “vykoupil” - zaplatil kauci v přepočtu 45 milionů korun. Jeho měsíční plat je v přepočtu cca 120 tisíc korun. Nikoho to, že sám vládne neobhajitelnou částkou, rovnající se jeho 375 platům (plat za více jak 30 let bez spotřeby), evidentně nijak nepřekvapilo. Asi je to tam normální…

Rozumím proto velmi dobře tomu, proč tito lidé oddalují volby, a ani svůj vlastní názor na kvalitu ukrajinské veřejné správy včetně hlášení se ke sporným obdobím své historie nemusím měnit - mám ho konstatní už dlouhá léta. Spojuji ho se slovy realita, opatrnost a střízlivé stání nohama na zemi, a proto také rozhodně necítím povinnost České republiky obětovat sebe a své občany pro zemi těchto léta obecně známých vnitřních kvalit. Jsem totiž nenapravitelně, zato celoživotně, pročeská.

Válka na východě byla navíc vyústěním něčeho, o čem rozhodně nevíme všechno, co tu vznikalo nepochybně od roku 2014, a co je zvláštní hrou velmocí a patrně i zbrojařů a dalších obchodníků. Rusko nemělo právo Ukrajinu napadnout, ale je otázkou, zda si to někdo nepřál a nekonal tak, aby se tak dít muselo… Proč se třeba dávno nezveřejnilo, kdo vyhodil do vzduchu Nord Stream?

Je velmi smutné, že naše malá země v této podivné hře velmocí přijala roli, jakou přijala, plní evidentně pokyny a přání jiných, a vláda je k tomu všemu ještě tak hujersky aktivní, že tím ničí dnes a denně českou ekonomiku bez ohledu na nás všechny... Jen proto, že to prostě někdo jiný chce a ona se chce zavděčit…. Ukrajinci s podobnými astronomickými konty, kteří by na podobnou kauci bez úplatků šetřili i při svém nadstandardním platu desítky let, se musí tou dobrovolnou službou naší vlády své vládě skvěle bavit…

Kdyby nešlo o životy, jejichž nahánění po EU se právě začíná dít, protože ani sami Ukrajinci východní válku nepovažují za svou a utíkají před ní, šlo by už o neuvěřitelnou tragikomedii - od podobných úplatkářských bossů po naše nelogické objednávky stíhaček s dodávkou za mnoho let až po ministerské modely a modelky, navlečené do trapných khaki teplákovek s karikaturou na munici žonglujícího českého lva…

To, že ty miliardy utrácené z rozmaru těch nahoře platíme my všichni, a že naše země pod touto diktaturou opět jediného názoru zase těžce nevzkvétá, už ani nemluvím. Až dvojnásobné domovní daně přicházející do schránek lidí v těchto dnech a nedávná myšlenka sáhnout na peníze obcí a měst, to už je zoufalství týkající se dokonce vlastnických práv… Ano, padáme do propasti chudoby… Zakopáváme o to na každém kroku. Odnášejí to rodiny s dětmi, senioři, firmy…

A nejen to. Vláda zcela podlehla proválečnému fanatismu včetně zbrojení jako smyslů zbavená. Ale ani to přece není v Evropě historicky nic nového...

Proto je třeba neopakovat chyby a celé to okamžitě, tedy zavčas, zarazit. Než bude pozdě. Dobré je, že si to myslí a po míru volá většina lidí. Je tedy třeba vyměnit ty slepé a hluché (a jak je vidět občas i hodně bohaté) fanatiky tam nahoře.

Jakpak asi dopadne dotyčný pan ministr?

A kdy konečně budeme mít opět českou vládu? Pro kterou je Česká republika na prvním místě?

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



