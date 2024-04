Nadace ČEZ: Před pěti lety si odbyly handbike svou premiéru na letišti v Plasech

reklama

Domažlická nemocnice zajišťuje lékařskou péči v nejdůležitějších medicínských oborech, jejichž dostupnost je v příhraniční od krajské metropole vzdáleném regionu nezbytně důležitá. Působí v moderním areálu vybudovaném na okraji města v roce 2005 obklopeném parkem a zelení. Disponuje 196 lůžky, z nichž je 131 standardních, 10 intenzivních, a zbylá slouží následné či sociální péči. Ročně zde ošetří na 50 000 pacientů. „Pro ni vysportovaná částka poslouží ke zlepšení dostupnosti péče pro hůře pohyblivé pacienty, neboť 50 512 korun využijeme na zdravotnickou vestavbu do nové sanitky Zdravotnické dopravní služby Domažlické nemocnice,“ uvedla během převzetí šeku Kateřina Tobiášová-Matysová, manažerka řízení lidských zdrojů Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje.

Nemocnice Klatovy je z celé skupiny největší a po Plzni i druhou největší nemocnicí v kraji. Jedná se o jedno z nejmodernějších lůžkových zdravotnických zařízení v republice vůbec. Působí v novém a přístroji nově vybaveném objektu z roku 2012. Má 296 lůžek, z nichž je 220 standardních, 21 intenzivních a zbylá slouží následné či sociální péči. Ročně zde ošetří na 145 000 pacientů, i při velkém rozsahu diagnostických a léčebných pracovišť si uchovává punc nemocnice s rodinnou atmosférou.

„Slouží obyvatelům druhého největšího města regionu a zároveň je centrem zdraví pro jeden z největších okresů v republice, který je v části Šumavy i významným turistickým centrem. Celá částka bude využita na zvýšení komfortu rodiček na gynekologicko-porodnickém oddělení, konkrétně půjde o pořízení kardiotokografu, což je přístroj, který poskytuje objektivní paralelní záznam křivek srdeční akce plodu a děložních stahů,“ dodal Ondřej Provalil, ředitel nemocnice. Zároveň jako člen představenstev v obou nemocnicích poděkoval všem, co se na Dni ve vzduchu s Plzeňským krajem nedívali jen k nebi a věnovali minutu jízdě na oranžových handbike Nadace ČEZ: „Všem moc děkujeme. Nadaci ČEZ za to, že přijela se svým Oranžovým kolem a nasadila do projektu naše dvě nemocnice, že vyjeté body převede na dvě tak úctyhodné finanční částky. Velice si vážíme všech, co usedli k řídítkům a nám, tedy nemocnicím v Domažlicích a Klatovech, takto pomohli. Ještě jednou veliké díky všem.“

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. S Oranžovým kolem přitom jeho doprovodný tým (ten se pochopitelně v průběhu let několikrát měnil), objíždí nejrůznější akce a festivaly od roku 2004. Nejdříve to byly dva klasické rotopedy, poté stacionární vyježďovací kola a nyní handbike.

Zažitý název Oranžové kolo ovšem zůstal. „Současné handbike jsou mezi návštěvníky akcí velmi oblíbené, neboť pro každého to je zajímavá a hlavně jiná zkušenost, než jen se nohami opírat do pedálů. Navíc do takovýchto jízd na Oranžovém kole se zapojují právě i zájemci s handicapem, jimž to klasické sedlo a pedály neumožňovaly. Určitě také není bez zajímavosti, že právě na Dni ve vzduchu s Plzeňským krajem v Plasech byly v roce 2019 oranžové handbike v akci vůbec poprvé,“ uzavřela Michaela Zíková, ředitelka Nadace ČEZ.

