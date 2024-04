Senátor Fischer: Prezident Miloš Zeman mařil úsilí vlády a Parlamentu u Vrbětic

reklama

Policejní vyšetřování případu terorismu ve Vrběticích je u konce. Prokázalo, že za výbuchem stáli důstojníci ruské GRU. Proč jsou jeho závěry dnes tak důležité? Souvisí to nejen s prezidentem Milošem Zemanem, ale i s dnešní válkou Ruska proti Ukrajině.

V roce 2021 došlo k oznámení pachatelů státního terorismu premiérem Babišem. Ruští speciálně vycvičení vojáci zabili dva české občany a způsobili miliardové škody na majetku. Byl to neospravedlnitelný zásah do naší státní suverenity. Okamžité vypovězení 18 ruských „diplomatů” byl zcela adekvátní krok, vláda hledala podporu také u spojenců.

Prezident republiky Miloš Zeman mařil úsilí vlády a Parlamentu. Týden mlčel, aby následně vystupoval úplně pomateně. V souladu s ruskou propagandou relativizoval fakta, mluvil o více vyšetřovacích verzích případu, přestože policie už měla jen jedinou, a podobně.

Vrchní velitel si nesmí plést, pro koho pracuje. Ve výboru pro obranu a bezpečnost jsme se jeho slovy a činy detailně zabývali, jak se můžete přesvědčit v analýze dostupné na webu Senátu (odkaz v komentáři). Navrhli jsme zahájit diskuzi o tom, jestli je Miloš Zeman vůbec schopen zastávat úřad prezidenta, a aktivovat článek 66 Ústavy. Senátoři se však rozhodli o tom na plénu nejednat.

Dnes na základě policejního vyšetřování víme, že pro své ostudné činy neměl Miloš Zeman jiný důvod než svou devótnost vůči Rusku a jeho zájmům.

Ruská federace na vyšetřování nepřekvapivě odmítla spolupracovat, pachatelé se tím pádem nemohli hájit u nezávislého soudu. Rusko dostalo oficiální žádost, ale nespolupracovalo na vyšetřování. Podle dalších zjištění byli pachatelé zapleteni i do dalších temných operací, které jednotka GRU 21955 prováděla na území států NATO. Cílem operací bylo vměšovat se do vnitřních záležitostí a zastrašovat oponenty ruského režimu. A také likvidovat sklady zbraní, které byly určeny pro bojující Ukrajinu. Rusko bylo přesvědčeno, že lze rozvrátit společný postup NATO a podlomit schopnost Ukrajiny se bránit napadení ze strany Ruska.

Co z toho vyplývá? Rusko nás do své války proti Ukrajině a Západu zatáhlo už v roce 2014, kdy u nás vyhazovalo do povětří muniční sklady a zabíjelo občany. Putin své plány na obsazení Ukrajiny připravoval dlouho dopředu. Kdo u nás šíří řeči, že jsme ho k tomu prý vyprovokovali, slouží ruské propagandě. Zejména nemalá část naší politické reprezentace by si měla uvědomit, že volání po míru tváří v tvář teroristům, kteří se kvůli válce proti Ukrajině nezdráhají vraždit dokonce i na Moravě, nelze uskutečnit jinak než se zbraní v ruce. Jde o naši vlastní suverenitu a obranu našich životních zájmů.

Mgr. Pavel Fischer BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Fischer: Evropská rada vyzývá navýšit kapacity obranného průmyslu. Dobrá zpráva Senátor Fischer: Máme 5 tisíc příslušníků aktivních záloh, ale potřebujeme jich desetkrát víc Senátor Fischer: Nebojme se vítězství Ukrajiny Senátor Fischer: Francie nikdy neztratila reflex využít armádu tam, kde je toho třeba

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE