Kabourková: Česká konsolidační agentura = Česká konsolidačně exekuční agentura

Česká konsolidační agentura (ČKA) byla instituce určená k zajišťování hospodářských záměrů vlády a financování strategických projektů v oblasti infrastruktury a životního prostředí. Vznikla 1. září 2001 podle zákona č. 239/2001 Sb. a zanikla ke dni 31. prosince 2007. Bankovní žumpa, transformační stoka české ekonomiky, symbol polistopadové transformace.

ČKA byla organizací, mající za cíl skrýt před veřejnosti obrovské ztráty, plynoucí z neuhrazení pohledávek za majetek státu, prodaný při kupónové privatizaci. Jednalo se přibližně o 700 miliard Kč. Hlavním cílem tedy bylo spravovat tyto pohledávky a zajistit jejich vymáhání. Její činnost je specifikovaná na nákup, správu a prodej státních pohledávek a dalších aktiv (popř. vedlejší činnosti jako operace s cennými papíry, finanční a ekonomické poradenství apod.), jedná se o instituci transformující se ekonomiky.

Špatné úvěry největších tuzemských bank stály od začátku 90. let české daňové poplatníky 236 miliard korun! Právě takové výše dosahuje ztráta České konsolidační agentury k 31.12.2007.

Na základě zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), který byl do dnešního dne 39krát novelizován, na základě tohoto parlamentního zmetku, tedy v lepším případě, došlo ke zničení osudů takřka milionu lidí a jejich rodin!! Ten horší případ je, že to nebylo nedbalostí a neschopností poslanců vytvořený zmetek, ale úmyslně vytvořený zákon s podmínkami pro velmi úzkou skupinu osob (NOVÝCH EXEKUTORU), kteří zbohatnou na úkor občanů České republiky a odvděčí se svým chlebodárcům.

„Je prokázáno, že lidé v dluhové pasti nerealizují svůj plný ekonomický potenciál. To nemluvím o negativních dopadech na jejich fyzické i duševní zdraví a enormní zátěži pro sociální systém. Odhadem až dva miliony exekucemi paralyzovaných Čechů – započteme-li i rodinné příslušníky – není to, co by Česká republika potřebovala,” uvádí Tanweer Ali, ekonom z University of New York in Prague.

Skutečný příklad nárůstu dluhu v průběhu vymáhání(dluh z úvěrové smlouvy) Výše úvěru 4 000 korun Jistina uplatněná v nalézacím řízení 5 980 korun Náklady nalézacího řízení 7 328 korun Právní moc rozhodčího nálezu – červen 2013, exekuce nařízena v květnu 2016 Částka vymáhaná v exekuci ke dni zahájení exekuce 67 687 korun (z toho předpokládané náklady exekuce 12 645 korun) Dluh nadále roste o 1308 korun měsíčně + 196 korun odměna exekutora

Tento namátkový případ přeci není normální, nárůst o 1 700 % původní částky naprosto naplňuje skutkovou podstatu trestného činu dle ustanovené § 218 LICHVA zákona č. 40/2009 Sb., ve znění změn a doplnění. Je tedy zřejmé, že exekuční řád legalizuje trestný čin. A když už tak ruka ruku myje, tak po exekutorech se na obyčejných lidech ještě přiživí další skupina, a to insolvenční správci.

Ale nyní se vrátím úplně na začátek, kdy stát v rámci transformace ekonomiky a celého bankovního sektoru s čímž se svezla spousta podivných obchodů s pohledávkami neváhal založit Českou konsolidační agenturu a uhradit její ztrátu ve výši 236 miliard Kč.

V rámci transformace celé české společnosti, ale co především, uhrazení škody pachatelem, kterým je v tomto případě Parlament ČR, by bylo vhodné zřídit:

Českou konsolidačně exekuční agenturu a obdobným způsobem provedl transformaci občanské společnosti formou oddlužení českých domácností. Částka vymáhaná exekutory se odhaduje na cca 325 miliard Kč. Jsem přesvědčena, že v konečném důsledku by výše ztráty takové agentury byla mnohonásobně nižší než 236 miliard korun České konsolidační agentury v roce 2007, neboť většina exekucí je vedena proti fyzickým osobám. Mezi lety 2001 až 2007 stát konsolidoval dluhy především právnických osob, nyní by si obyčejný daňový poplatník zasloužil, aby stát provedl „transformaci“ občanské společnosti, ale co hlavně napravil škody, které sám napáchal. Stát plný občanů v dluhové pasti, fyzicky a duševně vyčerpaných s nákladným sociálním systémem nemůže dlouhodobě ekonomicky prosperovat.

Nyní intenzivně hovořím a setkávám se s lidmi a jsou věci, které je trápí, a to jsou ti lidé, kteří tvoří národ našeho státu, jsou to lidé, kteří vychovávají děti, snaží se, ale proti mafii v podobě exekučního kodexu z roku 2001 bojovat nelze.

Ing. Markéta Kabourková, nezávislá kandidátka do Senátu PČR za volební obvod 74, Karviná

