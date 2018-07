Kabourková: Těšíme se na pěkný fotbal, plný šancí

Dnes odpoledne se pro většinu mužů a nemálo žen zastaví čas. Co se vlastně stane? Dvaadvacet mužů se bude "honit za kulatým nesmyslem" s cílem dopravit ho do branky soupeře. Ano, nastane okamžik, na který se těšíme my všichni příznivci fotbalu, finále mistrovství světa. Utkají se v něm týmy Francie a Chorvatska. Francie je favorit, ale Chorvati mohou překvapit.

My se těšíme na pekný fotbal, plný šancí, a hlavně koření fotbalu - góly. Statisticky sice ve finále mnoho branek nepadá, ale v posledním finále před čtyřmi roky padlo osm branek, což staví statistiku na hlavu.

Nám nezbývá než doufat, že se v budoucnu dočkáme podobného překvapení jako Chorvatsko a dostaneme se, když ne do finále, tak alespoň do závěrečných bojů.

Fotbalu a tomu férovému zvláště: Zdar!

Markéta Kabourková BPP

V roce 2018 kandiduji do Senátu - volební obvod č.74 Karviná

