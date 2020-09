Kajnar (ČSSD): Kraj i stát v minulých letech usnuly na vavřínech

reklama

Chci v souvislosti s informací o plánovaném rozšíření průmyslové zóny v Mošnově, jak o něm informoval svou tiskovou zprávou Moravskoslezský kraj, uvést, že tuto aktivitu v současnosti velmi vítám. Jde o pozemky, které jsem pro zónu jako primátor města Ostravy vykupoval už v roce 2004. Poté patřily výhradně městu bez závazku vůči státu či dalším institucím. Jsem rád, že konečně najdou využití, zvláště pokud poslouží pro budování logistického centra a tím posílení našeho letiště. Ale nemyslím si, že by mohlo rozšíření logistické zóny v Mošnově vyřešit hrozící nedostatek pracovních míst pro lidi z Karviné a Havířova, kteří zůstanou bez práce po uzavření OKD. Praxe ukazuje, že vyjma vyššího managementu je takové každodenní dojíždění za prací naprosto neefektivní.

Kraj i stát v minulých letech usnuly na vavřínech a v době konjunktury a nízké nezaměstnanosti se nepřipravovaly na dobu začínající recese. Řešení se přitom nabízí a kraj, ve kterém je hlavní politickou silou vládní hnutí, ho má na dosah. Vytvořit nové lokality vhodné pro podnikání totiž lze levně a bez zbytečného záboru další zemědělské půdy v areálech bývalých šachet. Doly ostravsko-karvinského regionu nyní spravuje státní podnik Prisco, patřící Ministerstvu financí ČR. V nejbližší době bude vláda rozhodovat, zda může Prisco prodat části areálů šachet OKD, aby snížilo ztrátu, která je v současnosti tak 200 milionů korun každý měsíc. Prodejem pozemků a dalších areálů získá Prisco okolo 100 miliónů korun, což je v porovnání s pravidelnou ztrátou marginální částka. Rozprodej pozemků ovšem znemožní budoucí využití areálů a jejich přeměnu na nové lokality pro podnikání. A asi patnáct tisíc lidí, kteří přijdou v souvislosti s uzavřením OKD o práci, bude naší republiku stát zhruba 3 miliardy ročně.

Vypadá to, že jsme se z minulosti nijak nepoučili. Když jsem v roce 2002 začal hledat pozemky vhodné pro průmyslové zóny, kde by našli práci lidé z Ostravska, obešel jsem areály šachet, které byly uzavřené v polovině devadesátých let. Byly ve vlastnictví státního podniku Diamo. Jeho úkolem je zahlazovat škody po důlní činnosti a samozřejmě minimalizovat náklady. Proto v bývalých areálech dolů v Ostravě a okolí Diamo pronajalo a prodalo vše, co šlo, a to za naprosto zanedbatelné ceny, takže zpět nedostalo skoro nic. Ovšem areály dolů už tím pádem byly pro rozvoj průmyslových zón nepoužitelné a my jsme bohužel museli využít zemědělské pozemky. Co Diamo utržilo za pronájem a prodej pozemků v areálech bývalých šachet, bylo nic proti tomu, co jsme museli vložit do výkupu pozemků a budování infrastruktury pro nové průmyslové zóny, tedy do staveb nových vodovodních řadů, kanalizace, železnice, elektřiny, plynu. Přitom to vše v areálech uzavřených šachet už bylo.

Nyní hrozí, že se situace bude opakovat. Proto apeluji na kraj, aby se nespokojil s dílčími kroky v Mošnově, ale aby vedle plánů na rozšíření průmyslové zóny Mošnov jednal s vládou také o využití současných důlních areálů k vybudování nových zón pro rozvoj výroby a podnikání, a zabránil jejich levnému rozprodeji. Pokud na to budu mít v budoucnu jakýkoliv vliv, udělám vše pro to, abychom areály šachet využili pro další rozvoj výroby a podnikání v Moravskoslezském kraji.

Petr Kajnar BPP



