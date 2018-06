Kalina (KDU-ČSL): Zdroje jsme naplnili, ale pokulháváme v naplnění výdajů

Nahrazení zrušených spojů Regio-Jetu, apel na komplexní řešení kůrovcové kalamity a větší podporu investic a dotaz na sporný efekt wi-fi ve vlacích ČD či pachových ohradníků. To byly podněty lidoveckých zastupitelů na úterním zastupitelstvu Kraje Vysočina.

„Regio-Jet zrušil hodně dálkových autobusů přes Vysočinu. Je to výrazný zásah pro studenty nebo lidi, kteří jezdí do Prahy či Brna za prací, protože třeba vlakem z Telče je cesta velmi komplikovaná. Uvítal bych, kdyby kraj jako garant dopravní obslužnosti jednal s jinými dopravci, aby zrušené linky nahradili,“ uvedl zastupitel Vít Kaňkovský. Toho neuspokojila odpověď hejtmana, že kraj nemá žádné páky, aby komerční dopravce mimo závazek veřejné služby k něčemu donutil.

Tématu dopravy se týkal i dotaz předsedy lidoveckého klubu Jaromíra Kaliny. Ten se ptal, proč kraj při dobré finanční kondici víc neinvestuje. „Zdroje jsme naplnili, ale pokulháváme v naplnění výdajů. Pokud jsme letos o 60 milionů nad plán a ve srovnání s loňskem o 188 milionů výš, tak je na zamyšlení, zda kraj nemá více investovat a zrealizovat víc akcí,“ řekl náměstek jihlavského primátora.

Lidovci se zajímali i o kůrovcovou kalamitu. „Nejde jen o odvoz dřeva, ale o komplexní pomoc do budoucna. Apeluji právě na tuto pomoc hlavně malým a středním vlastníkům, a to nejen finanční v rozpočtu 2019, ale poradenskou – např. kde co mají sázet. Otázkou je i podpora dřevozpracujících firem, které také na kalamitě tratí, což souvisí se zaměstnaností,“ sdělil Vít Kaňkovský.

Jaromír Kalina se také dotazoval, proč kraj chce Českým drahám ke stávajícím téměř 400 milionům doplácet ještě další 1,5 milionu korun za to, že ve 13 osobních vlacích typu Stadler nabídne wifi. „Je to moderní služba, kterou všem přeju, ale aby to nefungovalo jako v metru – signál jen na zastávce a mezi stanicemi nic,“ ptal se Kalina. Náměstek Hyliš ho ujistil, že signál bude. Kalina se také tázal, zda opravdu instalace pachových ohradníků snížila střety se zvěří o 60 %, což mu přijde neuvěřitelné.

