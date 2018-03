Dnes je to 19 let, co České republika vstoupila do NATO. Největší zásluhu na tom měl Václav Havel a jeho prestiž na mezinárodní scéně. Putinův režim a naši komunisté se s tímto krokem nikdy nesmířili. Je velmi důležité, abychom pečovali o to, aby naši spojenci nikdy nemuseli litovat, že nás do aliance přijali.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV