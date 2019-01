Kalousek (TOP 09): Hrajete nefér cinknutou odpornou hru

Děkuji za slovo. Já sleduji tu debatu a mám pocit, že jsem se vrátil o dvacet let zpátky, protože diskuse o hodnotě toho vydaného majetku tady skutečně probíhala dvacet let, já jsem se jí po většinu té doby účastnil. A hovořit o ní teď dva roky poté, co byla uzavřena, je naprosto směšné. Tady je jiná otázka - jestli jsme, nebo nejsme právní stát.

Ještě jednou opakuji, restituce nejsou vypláceny primárně proto, že byl schválen nějaký zákon, který se snažíte novelizovat. Ty jsou vypláceny primárně proto, že na základě tohoto zákona byl premiér zmocněn, aby podepsal smlouvy s křesťanskými církvemi a s Federací židovských obcí. To jsou smlouvy soukromoprávního charakteru a je v nich článek 5.2, kde je napsáno, že danění se řídí legislativou účinnou k 1. 1. 2013. To znamená, můžete tu legislativu změnit tisíckrát, ale v té smlouvě je legislativa účinná k 1. 1. 2013 a většina z vás, kteří pro to bude hlasovat, jste si dobře vědomi, že to nemá šanci. A na moravských biskupstvích pan Faltýnek a na českých biskupstvích pan Babiš říká - nemusíte se bát, on nám to ten Ústavní soud shodí. Ale my teď potřebujeme ty komunisty... A vy hrajete tuhle nefér cinknutou odpornou hru, ale neuvědomujete si, že tím opovrhujete právním státem. A říkáte to všem občanům. Proč by měli občané dodržovat právní pořádek v České republice, když jím opovrhuje premiér a jeho nejbližší spolupracovníci.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



