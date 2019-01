Kalousek (TOP 09): Není tady vize

Děkuji, pane předsedající. Já chápu rozhořčení pana ministra. Nicméně on je v té pozici už pět let. Před ním se střídalo spousta ministrů během několika měsíců. Ať už to byl pan Bárta, ať už to byl pan Prachař, ať už to byl pan Šimonovský, ať už to byl kdokoliv.

A jedna jediná věc, která tady zůstává nezodpovězena. Prostě ta vize tady není. (Odmlka.) Není možné svádět všechno na své předchůdce, zvlášť na ty, kteří už dnes tady neexistují. Prostě pane ministře, přihlaste se ke své odpovědnosti a řekněte, že bez ohledu na to, co dělali vaši předchůdci, vy nejste schopen zajistit základní dopravní infrastrukturu v téhle zemi. Promiňte, nic jiného k tomu v tuhle chvíli nedokážu říct.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec

