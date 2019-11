Kalousek (TOP 09): V návrhu daňového řádu je několik min, které oslabují pozici podnikatelů

Dámy a pánové,

budu celkem stručný. Návrhu novely daňového řádu nelze upřít snahu modernizovat ten kodex správným směrem, to nepochybně ano. Ale jako téměř v každém vládním materiálu je tam několik min, které oslabují pozici podnikatelů, zejména těch malých. Dovolte, abych pojmenoval alespoň tři, které pokládám za nejzásadnější.

Tou první je prodloužení lhůty pro vratku DPH z 30 na 45 dní. Neexistuje žádný racionální důvod, proč si tak počínat, kromě snahy vlády vylepšit cash flow státního rozpočtu na úkor cash flow českých, moravských a slezských podnikatelů. To já pokládám za mimořádně nefér. Když se podíváme na inkaso DPH, tak to není malý objem, je to objem řekněme 15 až 17 miliard korun za rok a to si myslím, že si opravdu nezaslouží podnikatelé, kteří platí daně, produkují hodnoty a ještě mají bezúročně půjčovat státu. Tak to se mi opravdu nelíbí. Druhá věc je výrazné snížení úroků, které má stát vyplatit podnikateli za neoprávněnou sankci, např. za neoprávněný zajišťovací příkaz, kdy onen 32procentní úrok je v podstatě jediným instrumentem, jak rychle zhojit alespoň část škod, které stát svým protiprávním konáním způsobil. Snížení více než trojnásobně z 32 na 10 % je potom v prudké kontradikci s onou třetí věcí, která mně výrazně vadí, že naopak sankce za prodlení vůči podnikateli zvyšuje návrh novely daňového řádu pětkrát, tzn. vlastní sankce si stát snižuje třikrát, ale sankce pro podnikatele zvyšuje pětkrát. Vedle toho se výrazně omezuje toleranční lhůta u daní z příjmů a daní z nemovitostí, nesnižuje se jenom u těch daní, kde je platba kratší než v jednom roce. To jsou tři věci, které pokládám za nepřijatelné.

To jsou tři věci, které v onom vztahu stát - podnikatel výrazně vychylují tu možnost zvůle ve prospěch státu a v neprospěch privátních subjektů, které nás svými daněmi živí. Pokládám to za nepřijatelné, a proto předkládám návrh na přepracování novely zákona.

Děkuji za pozornost.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vostrá (KSČM): Ne všechny navrhované změny jsou hodnoceny pozitivně Ministryně Schillerová: MOJE daně zjednoduší daňový systém Okamura (SPD): Je nemorální, aby stát zdanil již jednou zdaněné peníze Munzar (ODS): Jak je to s rodičákem, daňovým balíčkem a obstrukcemi?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.