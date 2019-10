Kaňkovský (KDU-ČSL): Byl bych rád, aby důkazní břemeno zajistilo ministerstvo

Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Za klub KDU-ČSL mohu říci, že my předložený návrh zákona podporujeme - říkal jsem to už tady v prvním čtení - protože řeší problematiku, po jejímž řešení volá veřejnost již delší dobu. Já jsem zde v prvním čtení zmiňoval některé konkrétní výhrady k tomu předloženému návrhu. Nebylo to nijak militantní, opravdu se spíš jednalo o některé praktické poznámky. Ale mohu zde znovu říci, že ten cíl, který sleduje ten návrh zákona, jednoznačně podporuji já i klub KDU-ČSL.

Ve druhém čtení si dovolím zmínit jenom jednu oblast, kterou jsem se rozhodl řešit pozměňovacím návrhem, ke kterému se posléze přihlásím v podrobné rozpravě. A tam je potřeba si uvědomit, že - a už to tady zmiňovala paní poslankyně profesorka Adámková - že pro každou rodinu, kde se vyskytne nějaké těžké zdravotní poškození jako následek povinného očkování, tak pro každou rodinu je to velký stres, je to pro ně velký zásah do jejich rodinného života. Ta postižená rodina se musí s tím hendikepem toho dítěte vyrovnat po všech možných stránkách. Většinou to pro tu rodinu znamená postarat se o řadu pomůcek, musí si úplně přeorganizovat svůj život, mnohdy to znamená i změnu zaměstnání těch rodičů. A je potřeba si připustit, že mnohdy to také ta rodina nevydrží a rozpadne se.

To znamená, že pro tu rodinu je to velmi závažná stresová situace. A já považuji za ne úplně šťastné, aby ta rodina, která samozřejmě přemítá, proč k tomu došlo a mnohdy se samozřejmě s určitým hněvem obrací i na to zdravotnické zařízení, které aplikovalo očkování. A i když to zdravotnické zařízení v naprosté většině - a to bych chtěl zdůraznit - v naprosté většině případů nemá jakoukoliv vinu, nezpůsobilo to žádné chybné chování toho zdravotnického zařízení, tak důvěra mezi tou rodinou a tím zdravotnickým zařízením je narušena.

A já za těchto okolností nepovažuji za šťastné, že ta rodina, pokud chce uplatnit nárok na to odškodnění, bude si muset vyžádat tu zdravotnickou dokumentaci u toho konkrétního zdravotnického zařízení a poté ji dodat k té své žádosti Ministerstvu zdravotnictví. A k tomu směřuje můj pozměňovací návrh, kdy bych rád, aby to důkazní břemeno zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Vím, že to pro Ministerstvo zdravotnictví bude určitá práce navíc, ale myslím si, že jak pro tu poškozenou rodinu, tak konec konců i pro to zdravotnické zařízení, to bude postup, který bude méně stresový. A co si budeme namlouvat, i pro ty zdravotníky to není úplně jednoduchá situace.

Takže tolik pozměňovací návrh, ke kterému se potom formálně přihlásím v té podrobné rozpravě. Jinak vítám tento návrh a pevně věřím, že bude úspěšně dokončena jeho legislativní pouť a že bude schválen.

Děkuji za pozornost.

