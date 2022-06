Kaňkovský (KDU-ČSL): Cílem tohoto vládního návrhu je dostat na pracovní trh více zaměstnanců

reklama

Ještě jednou dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Pan ministr Jurečka poměrně podrobně představil vládní návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na jejich úpravy a na úpravy dalších souvisejících zákonů. Jako zpravodaj tedy zmíním už jenom opravdu ty základní parametry a jenom pár poznámek nad rámec tohoto.

Jak už pan ministr zmínil, tento návrh cílí na to, abychom zlepšili podmínky na českém pracovním trhu a to ve smyslu podpory zkrácených pracovních úvazků u specifických osob, které tady pan ministr zmiňoval. Zmíním už jenom velmi rychle osoby 55+, osoby, které se starají nebo pečují o osobu blízkou, osoby se zdravotním hendikepem, mladí lidé do 21 let, studenti a někteří další.

Anketa Má vláda zastropovat ceny pohonných hmot i za cenu, že na to bude doplácet z rozpočtu? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9113 lidí

Tím cílem je podpořit tuto skupinu na pracovním trhu. Vychází to i z ne úplně lichotivé statistiky, kterou má Česká republika právě ve srovnání s dalšími zeměmi. Uvedu jenom některé země. Například Německo, které má podíl zkrácených pracovních úvazků na pracovním trhu 27,9 %, Rakousko 28,7 %, zatímco Česká republika se pohybuje těsně pod 6 %.

To znamená, tento návrh cílí na to, abychom dokázali na pracovním trhu zkrácené pracovní úvazky více podpořit. Samozřejmě v době, kdy čelíme energetické krizi, velké inflaci, tak si myslím, že je to ještě o to důležitější. Nicméně tento návrh necílí jenom na tuto krizovou dobu, ale věřím, že přinese profit i do dalšího období.

Pevně věřím také - a to je také cílem tohoto vládního návrhu - že se podaří dostat na pracovní trh více zaměstnanců. Víme dobře, že firmy na českém pracovním trhu na některé pracovní pozice velmi úpěnlivě shání zaměstnance a někdy tou blokádou je právě i to, že se bojí, nebo že mají nějaké bariéry, pro to je zaměstnat na zkrácené úvazky. Pevně věříme, že ta sleva na pojistném bude tím motivačním faktorem.

Vláda se ve svém vládním prohlášení zavázala, že bude ještě dále pracovat s tím, aby se zlepšila situace na trhu práce. To znamená, toto věřím, že není poslední návrh, který by měl zlepšit flexibilitu českého pracovního trhu a že to není poslední návrh, který by zlepšil také postavení zaměstnance ve smyslu slaďování pracovního, osobního a rodinného života.

Tento návrh zákona je navržen ve zkráceném režimu dle § 90 odst. 2. Toť vše v tuto chvíli jako zpravodaj.

Děkuji vám za pozornost.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kaňkovský (KDU-ČSL): Chtěl bych požádat o určitou míru vstřícnosti Kaňkovský (KDU-ČSL): Je důležité stát při sobě, navzájem se povzbudit a pomáhat si Kaňkovský (KDU-ČSL): Cílem testování ve školách by neměly být statistické tabulky Kaňkovský (KDU-ČSL): Pečujícím rodinám je třeba více pomáhat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama