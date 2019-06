Kaňkovský (KDU-ČSL): Ještě nejsme na konci

KDU-ČSL na jednání krajského zastupitelstva 18. června potěšila většinová (34 ze 40) slovní podpora jednoho z jejích klíčových témat, stavby kamenného hospice. Naopak nejistoty kolem dofinancování sociálních služeb podle lidovců trvají i po té, co vláda slíbila peníze najít. Kraj totiž kličkuje a mění data, která zveřejnil na jaře.

Pokud projekt kamenného hospice v Havlíčkově Brodě dostane dotaci z ministerstva, kraj na jeho stavbu přidá ze svého maximálně 20 milionů. „Navzdory dosud různým názorům děkuji radě kraje, že iniciátora projektu, spolek Mezi stromy podpořila. Ještě ale nejsme na konci. Součástí žádosti na ministerstva totiž bude i souhlas kraje pro nasmlouvání kapacity pojišťoven. Chci se zeptat, jestli tento souhlas kraj dá?“ zeptal se vedení kraje krajský zastupitel a poslanec Vít Kaňkovský. Náměstek hejtmana Vladimír Novotný jen řekl, že souhlas by neměl být problém. Hejtman Jiří Běhounek byl ještě opatrnější: „Deklarujeme vůli, nikomu nic nedáváme ani neuvolňujeme.“ Podle Kaňkovského je proto do podání žádosti o dotaci na místě opatrný optimismus i z dalších důvodů. „Existují vážné pochybnosti, zda ministerstvo má na státní podíl dotace na hospic dostatečné finanční zdroje,“ dodal Vít Kaňkovský s tím, že KDU-ČSL bude pokračovat v podpoře kamenného hospice.

Další téma, které lidovci interpelovali, bylo dofinancování sociálních služeb. „Jde o to, že vláda sice – i na naléhání opoziční KDU-ČSL – nakonec chybějící peníze našla, ale většinu dofinancuje za použití evropských fondů. To je polovičaté řešení: 1) tyto peníze nelze použít pro všechny služby a na mzdy, 2) vyčerpají se tak peníze určené na dobu tří let, 3) kvůli vyřízení dotací peníze přijdou nejdříve v říjnu. Takže poskytovatelé sociálních služeb i v našem kraji budou dál v nejistotě,“ vysvětluje Vít Kaňkovský.

„Z celostátní miliardy náš kraj obdrží jen 60 milionů. A přitom mi tu na jaře bylo řečeno, že na Vysočině chybí 220 milionů. Chci se tedy zeptat, jak to chce vedení kraje řešit?“ zeptal se poslanec. Odpověď ho překvapila. Prý už nechybí 220 milionů, ale jen 110 milionů, protože provozovatelé kraji předložili „přemrštěné rozpočty“. „Necháme to přepočítat. Ono 220 milionů bylo přání a 110 milionů může být realita,“ uvedl hejtman s tím, že během léta bude kraje jednat s provozovateli péče o snížení požadavků.

„Takže po přepočítání bude scházet méně? Pokud ještě budou jednání s provozovateli, tak už moc času nezbude, protože poskytovatelé mají smlouvy se zaměstnanci, a na podzim se dostanou do časové a finanční tísně. Prosím proto radu kraje, aby v září navrhla způsob dofinancování, jinak jej musíme předložit my jako opoziční klub,“ reagoval Kaňkovský s tím, že ve finanční rezervě by peníze na sociální služby byly.

Jeho kolega Miroslav Houška se dále zajímal mj. o vyplácení příspěvku na dopravní obslužnost úzkokolejce (JHMD). Lidovci se zdrželi při hlasování o prodeji areálu Buchtova kopce, podle nich totiž kraj způsob prodeje nezvládl a místo přiznání chyb hledá obezličky, jak ujít sankcím ze strany ministerstva. A ptali se na už půl roku „rozfrézovaný“ průtah Telče, na kterém se navíc v turistickém létě má podepsat i zvýšená doprava kvůli objížďce I/23.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kaňkovský (KDU-ČSL): Hospic je připraven. Co na něj kraj? Výborný (KDU-ČSL): Vláda neřeší věcná, konkrétní témata KDU-ČSL: Balíček na ochranu životního prostředí "S láskou k přírodě" Jak je to s Babišovou podporou sociální péče? Promlouvá dáma, která to řeší přímo na radnici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV