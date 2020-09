Kaňkovský (KDU-ČSL): Na zdravotně postižené by vláda neměla zapomínat

reklama

Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 275 z navrženého programu jednání. Jedná se o sněmovní tisk 896, což je poslanecká novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Navrhuji tři varianty jeho zařazení, a to 29. září v 18 hodin nebo ve středu 30 září odpoledne po již pevně zařazených bodech, anebo pak pevně v 18 hodin.

Já jsem o tomto návrhu zde hovořil minulý týden, kdy jsme ho navrhovali do několika návrhů zákonů, které si myslíme, že je potřeba projednat v této tzv. covidové době, ale krátce vám ho ještě představím. Je to novela, která tentokrát nepřináší žádné nové dávky osobám se zdravotním postižením, ale měla by jim trošku ulehčit život, který z hlediska jejich osudu není úplně jednoduchý. Také zopakuji, že jsem přesvědčen za klub KDU-ČSL, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se problematice zdravotně handicapovaných minimálně v posledních dvou letech příliš nevěnuje. Nevím, jestli je to pro sociální demokracii, která vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, příliš málo sexy voličská skupina, nicméně připomínám, že osob se zdravotním postižením je v České republice - statistiky se trošičku různí podle toho, jak vezmeme těžké to postižení, ale blíží se hranici jednoho milionu. Takže podle mého názoru je to poměrně důležitá skupina obyvatel i z hlediska voličského. Ale já to v tuto chvíli neberu jako voličskou skupinu, ale beru to jako skupinu lidí, kteří v éře Covidu mají také své problémy. A myslím si, že vláda by na ně neměla zapomínat.

Tou novelou, kterou my navrhujeme, nejde o nic světového, něco, co by bouralo sály, ale jde o tom, že i v době covidové dochází k tomu, že některým zdravotně postiženým projde lhůta platnosti průkazu ZTP nebo TP nebo ZPT/P. A bohužel stále ještě jsou praktiky, že i u osob, které mají vážné postižení trvalého charakteru, tzn., že se jejich zdravotní stav bohužel již nemůže zlepšit, tak jsou zváni k novým zdravotním prohlídkám před lékařskou posudkovou službu. A my jsme přesvědčeni, že teď v období covidové nákazy je to zvlášť pro ně obtěžující a samozřejmě většinou tam nejedou sami, musí s nimi jet člen rodiny. Ale jsme přesvědčeni o tom, že to je špatně i v době necovidové. Že zbytné lékařské prohlídky u lidí, kteří už tak jsou svým osudem poměrně potrestáni, nebo jak bychom to nazvali, nebyl k nim osud úplně příznivý, takže je to zbytečné. A je to zbytečné z několika důvodů: zatěžuje to zbytečně tyto osoby, a to i emočně, protože oni každou tu prohlídku berou jako určitou šikanu. Zvlášť pokud je to jejich postižení těžké. Zatěžuje to zdravotní systém, protože lékařská posudková služba si vždycky k tomu vyžádá stanovisko odborného lékaře. A zatěžuje to lékařskou posudkovou službu, kterou víme, že máme v rozvalinách a že velmi těžce hledáme způsoby, jak přestárlé lékaře na lékařské posudkové službě nahradit.

Proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu. Z hlediska času projednávání by to neměla být dlouhá debata. A jenom opakuji termíny: 29 září v 18 hodin nebo ve středu 30 září odpoledne po již pevně zařazených bodech anebo tentýž den od 18 hodin. Děkuji vám za pozornost i za podporu tohoto návrhu.

