Kaňkovský (KDU-ČSL): Ono to není jenom o tom příspěvku na péči

Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Za klub KDU-ČSL jsem zde deklaroval už v prvním čtení, že my podporujeme senátní návrh novely týkající se navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni. A také jsem zde deklaroval, že vidíme problém v té diskrepanci - a už to tady dneska mnohokrát zaznělo, která by vznikla mezi výší příspěvku ve čtvrtém a třetím stupni. Zmiňoval jsem tady i to číslo, že by to bylo více než 8 tisíc korun, což považujeme při té neostré hranici mezi řadou případů, které mají třetí, nebo čtvrtý stupeň, že by to vzneslo poměrně velký neklid už do tak poměrně svízelné problematiky. Proto jsme avizovali a také jsme tak učinili, že předložíme pozměňovací návrh, který přijde s navýšením příspěvku na péči i ve třetím stupni. Také jsme avizovali tu částku, že se bude jednat o 4 tisíce korun, a je to z poměrně složitých propočtů tak, aby to bylo proporcionální právě mezi těmi stupni. A protože vím, jak je těžké hledat kompromis právě i mezi těmi rozpočtovými náklady, připravili jsme do garančního výboru tři varianty. Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4 tisíce korun - už tady o tom hovořila paní poslankyně Gajdůšková. Připravili jsme ale i další dvě varianty, a to navýšení ve třetím stupni o 3,5 tisíce, nebo o 3 tisíce korun.

Garanční výbor tyto návrhy projednal, zatím k žádnému z nich nepřijal kladné stanovisko. Nicméně ta diskuse, která proběhla na výboru, byla podle mě velmi konstruktivní a ukázala na to, že si všichni uvědomujeme, že současný systém - a hovořila zde o tom i kolegyně Pekarová Adamová - je nevyhovující.

My jsme hovořili o těch částkách. Já jsem přesvědčený o tom, že tam je víc nevyhovujících faktorů. Jedním z nich je i ten systém posuzování. Ta dnešní škála desetibodového hodnocení právě přináší u těch nejtěžších postižení někdy velmi složité rozhodování, systém odvolání a mnohdy tyto případy skončí i u soudu. To znamená, že bych v rámci této diskuse chtěl požádat paní ministryni, aby v rámci přípravy další novely zákona o sociálních službách vzala i tuto diskusi v potaz a hledala nový způsob posuzování příspěvku na péči, tedy posuzování stupně závislosti.

Vzhledem k tomu, že mou avizované pozměňovací návrhy na navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni neprošly v garančním výboru, budu dnes v podrobné rozpravě načítat ten samý návrh. Opět se tedy jedná o variantní řešení. Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4 tis. korun, ale jsou zde i varianty 3,5 a 3 tis. korun. Já bych vás chtěl požádat o to, abychom se pak v rámci projednávání garančního výboru a i projednávání zde ve třetím čtení skutečně velmi hluboce zamysleli nad tím, jak najít ten kompromis. Já se vůbec nebráním tomu podpořit návrh některého jiného poslaneckého klubu, protože tady si myslím, že by nemělo jít primárně o politické tričko, ale o to, abychom dokázali ten systém nastavit tak, aby to postiženým jak ve třetím, tak čtvrtém stupni přineslo profit, nikoliv aby to jedné skupině přineslo obtíže.

To bude jeden pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

A můžeme diskutovat o tom, jestli ten náš návrh je více či méně komplexní. Já bych tady možná malinko nesouhlasil jinak také pro mě s velmi váženou kolegyní poslankyní Gajdůškovou, jestli je to o komplexnosti návrhu. Já si myslím, že je to spíše trošičku o jiném přístupu. Ale jde o to, abychom dokázali najít systém, který bude nejvíc funkční. My jsme ale do druhého čtení připravili ještě jeden pozměňovací návrh a ten vychází také z diskuse, která byla poměrně dlouhá, ale myslím si, že velmi přínosná, ve výboru pro sociální politiku. Ta diskuse se týkala právě toho, zda to rozdělovat, jestli skutečně navyšovat příspěvek na péči, a teď se bavím hlavně o tom čtvrtém stupni, pouze těm osobám, které jsou v domácím prostředí, a nebo, zda je na místě k tomu samému přistoupit i v pobytových sociálních službách. Na to jsou různé názory. Nicméně po diskusi jednak s Asociací poskytovatelů, ale i s běžnými provozovateli se domnívám, že do budoucna je potřeba řešit i situaci pobytových sociálních služeb. Ono to není jenom o tom příspěvku na péči, ale je to o celkové koncepci financování pobytových sociálních služeb. Teď v tomto případě přicházíme s návrhem, abychom navýšili příspěvek na péči alespoň v tom čtvrtém stupni o stejnou částku, o kterou chceme navyšovat u poživatelů, kteří jsou v domácím prostředí. Nicméně vzhledem k rozpočtovým nákladům a hlavně ke změně systému, který by to přineslo, zde navrhujeme odloženou účinnost až od 1. 1. 2021.

A zároveň říkáme, že si myslíme, že je potřeba to i rozpočtově krýt. A tady jsme po jednání s poskytovateli přesvědčeni o tom, že řešením by bylo zasáhnout do dotační politiky a o tu samou částku, o kterou bychom navyšovali příspěvek na péči v pobytových sociálních službách, o to ponížit dotaci právě pro pobytové sociální služby. Takto je koncipován pozměňovací návrh. Samozřejmě by to potom vyžadovalo při další novelizaci zákona o sociálních službách řešit i výši dotací pro pobytové sociální služby. To bude druhý pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji vám za pozornost.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



