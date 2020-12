Kaňkovský (KDU-ČSL): Podporujeme dobrovolné očkování proti COVID-19 a podpoříme vládní návrh

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, já bych vás rád seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k předložené novele. Poslanecký klub KDU-ČSL podporuje dobrovolné očkování proti onemocnění COVID-19, tedy proti jeho původci, a proto podpoříme tento vládní návrh zákona, byť jsme opoziční stranou.

To je bod číslo jedna. Já tam zdůrazňuji to slovo dobrovolné, protože jsme jak v našem expertním týmu, tak také v diskusi i s našimi voliči vnímali tu určitou rozpolcenost, která na tuto otázku je, a jsem hluboce přesvědčený o tom, že za dané situace je potřeba, aby toto očkování bylo dobrovolné. Jsem rád, že vakcinaci zajistí našim občanům stát a že ji zajistí jako bezplatné očkování, to vidím jako důležitý atribut. Takže KDU-ČSL podpoří vládní návrh a po dlouhé diskusi podpoříme i ten deklaratorní pozměňovací návrh paní kolegyně Maříkové, byť musím říci, že se neztotožňuji zcela s tím odůvodním, které tam je. Já jsem předsvědčený o tom, že v tom odůvodnění je řada argumentů nebo některých emotivních vyjádření, které právě spíše boří ty mosty, o které se snažíme, abychom je mezi těmi znesvářenými tábory dávali zase dohromady. A trochu mě mrzí i ta diskuse, která tady byla, byť ji nijak nezpochybňuji, každý má právo se tady vyjádřit, a to je to, že ti, kteří tady bojují za tu dobrovolnost - a já za ni tady bojuji taky - ale někteří z těch, kteří tady hovořili velmi emotivně, tak vlastně ve svých vyjádřeních se začali dotýkat těch, kteří se budou chtít nechat naočkovat. A v podstatě tady od některých z nich v tom jejich zdůvodnění zaznívalo i to, že to očkování bude škodlivé. Nevím, jestli si to uvědomili. Oni jedním dechem říkají, že jsou pro tu dobrovolnost, jsou proti diskriminace, ale zároveň už tady snášejí jejich argumenty, že to očkování bude škodlivé. A já si myslím, že půda Poslanecké sněmovny není to správné fórum k tomu, abychom tady dělali resumé k tomu, jestli očkování bude nebo nebude škodlivé. Já jako lékař mohu říci, a nejsem ani vakcinolog, ani epidemiolog, jsem pouhý ortoped, tak musím říci, že si průběžně čtu k tomu odbornou literaturu, která se k tomu stále a stále objevuje, a chápu laickou veřejnost, že v tom nemá jasno. Ona v tom nemá úplně jasno ani ta odborná veřejnost. To znamená, vnímejme samozřejmě určité pochybnosti, které veřejnost má, vnímejme, že i ta nálada v tuto chvíli je rozpolcená, ale na půdě Poslanecké sněmovny nedělejme resumé v tom, jestli očkování proti COVID-19, ať už od firmy té či oné, bude nebo nebude škodlivé. To v tuto chvíli nikdo neví nebo respektive rozhodně to nevíme my tady v Poslanecké sněmovně a nevysílejme tento signál k našim občanům. Tady mám velký apel směrem k panu ministrovi zdravotnictví. Pokud chceme, aby očkování bylo v České republice úspěšné - a já jsem přesvědčený o tom, že boji proti COVID-19 je očkování důležitým nástrojem - tak je potřeba teď velmi trpělivě, nenásilně veřejnost připravovat na to očkování s tím, že bude jasně připravený vakcinační plán, že bude veřejnost seznámena i s tím, jak která vakcína má být užívána, jakým způsobem se k tomu očkování už pak prakticky dostanou a velmi prosím za to, aby ta kampaň, která bude muset teď v těch následujících týdnech být, aby byla lidem srozumitelná, aby zachovala tu dobrovolnost, to dobrovolné rozhodnutí se o tom, jestli se člověk bude chtít nechat naočkovat nebo ne a abychom zamezili tomu šíření těch určitých poplašných zpráv, které tady jsou. Takže na závěr chci říci. Podpoříme očkování právě proto, že bude dobrovolné, zdůrazňujeme tam to, že nesmí být diskriminační, a velmi apeluji na to, abychom tady na půdě Poslanecké sněmovny si nehráli na soudce v tom, která vakcína je nebo není bezpečná, ale abychom tady dělali politická rozhodnutí, kterým bude veřejnost této země věřit, a abychom nechali občany se svobodně rozhodnout, jestli se nechají očkovat nebo nenechají. A pokud mohu říci svoji zkušenost - a teď budu mluvit jako lékař i jako občan této země - já se nechám naočkovat, nechám se naočkovat a přiznám se, že jsem se proti chřipce nechal historicky naočkovat jednou, ale proti tomuto onemocnění se nechám naočkovat a ne kvůli sobě jako osobě, ale kvůli tomu, že mám ve svém okolí zranitelné osoby. Mám svého tatínka, který má už řadu onemocnění, mám řadu dalších. Sám se pohybuji jako zdravotník na tom třaskavém území těch covidových pacientů a jestli mně na něčem záleží, tak abych ochránit ty své blízké, abych ochránil i své pacienty, a proto se nechám naočkovat, a proto se nechá naočkovat i moje rodina. Je to moje svobodné rozhodnutí, rozhodně ho nikomu nevnucuji, ale je potřeba se na to dívat i optikou právě toho, že každý z nás si to musí nakonec rozhodnout sám. Dejme tuto šanci našim občanům, ať se dobrovolně rozhodnou, ale nevnucujme jim tady názory ani z té strany, ani z té strany druhé. Opravdu je to na nich a my bychom jim jenom měli připravit tu půdu na to, aby to jejich rozhodnutí bylo skutečně svobodné. Děkuji za pozornost.

