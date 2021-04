Kaňkovský (KDU-ČSL): V tuto chvíli nežijeme v bavlnkových časech

reklama

Kolegyně, kolegové,

já ještě navážu na diskusi a chtěl bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Veselého. My samozřejmě chápeme ty důvody, proč chcete zavést pátý týden dovolené. Chápeme to jak věcně a chápeme to i z politického hlediska. Ale je potřeba si říci - a tady ještě navážu i na kolegu Jana Bauera - já jsem přesvědčený o tom, že se v téhle Sněmovně k tématu pátého týdne dovolené zcela jistě dostaneme nebo dostanou naši následovníci. Ale každé takovéhle opatření je potřeba zasadit také do doby, v jaké žijeme.

Kdybychom se o tom bavili v době ekonomického rozkvětu, kdybychom se bavili v době, kdy máme před sebou další konjunkturu, tak KDU-ČSL by velmi pravděpodobně návrh na zavedení pátého týdnu dovolené podpořila. Ale my nežijeme v tuto chvíli v bavlnkových časech, my žijeme v situaci, kdy se řítíme do ekonomické krize. Nevíme sice, jak bude hluboká, nevíme, jak bude dlouhá, ale zcela jistě bude. A pokud bychom v tuto chvíli přistoupili k tomuto kroku, tak si řekněme, co těm našim zaměstnancům nabídneme.

Ano, části z nich nabídneme pátý týden dovolené, ale části z nich - a nebude to malá část - nabídneme výpověď, protože zaměstnavatelé nebudou schopni za stávajících podmínek garantovat jejich pracovní místo. A pokud dáme na misku vah, jestli budu mít jistotu, že budu mít dál práci, že budu moct chodit do práce a budu vydělávat, anebo jestli budu mít možná, hypoteticky, pátý týden dovolené, tak si řekněme, co je pro naše občany důležitější.

Vraťme se k tomuto tématu v dobách, kdy bude ekonomická prosperita. Je to na místě, je potřeba zkvalitňovat a zlepšovat pracovní podmínky našich občanů, (Předsedající: Skončil váš čas k faktické poznámce.) ale nedělejme to v době, kdy začíná ekonomická krize.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



