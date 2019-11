Kaňkovský (KDU-ČSL): Ze strany MPSV jsme se komplexního přístupu zatím nedočkali

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Dovolte mi, abych se ve třetím čtení vyjádřil k předložené novele a pozměňovacímu návrhu pod písmenem B, který jsem předložil ve druhém čtení.

Za prvé bych chtěl poděkovat paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové a jejímu týmu za předložení této novely. Jak už zaznělo i z jejích úst, chybí nám v některých oblastech komplexnější prorodinný přístup v politice naší země. Už tady opakovaně zaznělo, že zatímco většinou velmi často mluvíme o prorodinných opatřeních na všech možných fórech, tak z hlediska legislativy jsme se nějakého komplexního přístupu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí zatím nedočkali. Ano, schvalujeme tady čas od času nějaké dílčí návrhy, ale ten komplexnější přístup tady bohužel zatím není vidět. Proto také dochází k tomu, že jednotliví poslanci přicházejí s dílčími novelami týkajícími se nemocenského pojištění, zákoníku práce, státní sociální podpory a některých dalších zákonů.

Já bych si velmi přál, a je škoda, že tady dneska paní ministryně Maláčová nesedí, abychom dokázali napříč politickým spektrem na těch klíčových záležitostech týkajících se prorodinné politiky, které mnohdy nejsou ani až tak politické, abychom se dokázali více potkávat a aby, když už je předložena nějaká poslanecká novela, tak aby ze strany ministerstva byla spíše spolupráce a ne, aby byly dávány některé překážky, tak jak to u některých - nemyslím této - ale některých jiných poslaneckých novel zažíváme. Myslím si, že je to škoda.

Pokud se týká samotné předložené novely, tak s tím cílem zlepšit vlastně situaci maminek na tzv. mateřské dovolené a při výpočtu dávek peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku těhotenství souhlasím, ale po té poměrně široké a obtížné i odborné diskuzi o rozpočtových dopadech, a je potřeba to tady říci, i zvážení politické podpory zde ve Sněmovně, jsem předložil ve druhém čtení pozměňovací návrh, který, jak už tady kolegyně Pekarová Adamová prostředím pana předsedajícího zmínila, je určitým kompromisem. Paní poslankyně navrhovala původně ve svém návrhu, že by se všechny ty hranice vlastně pohybovaly na 100 % vyměřovacího základu, což skutečně je poměrně velký zásah do státního rozpočtu. A tím mým poznávacím návrhem dochází k určité redukci rozpočtových nákladů s tím, že do části první redukční hranice by se počítalo 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice by se počítalo 90 %, z částky nad druhou redukční hranicí do třetí 60 % a nad to se již k redukční hranici nepřihlíží. Považuji to za opravdu slušný kompromis, kdy bychom pomohli maminkám na mateřské dovolené. Dali bychom i určitý signál, že si vážíme toho, co odvádějí ve své práci před nástupem těhotenství do státního rozpočtu prostřednictvím daní a dalších odvodů, že bychom jim dali najevo, že si vážíme toho, že se rozhodly pro roli matky, a myslím si, že je to i dobrý signál směrem do společnosti, že se zabýváme těmito opatřeními. Ani já si nemyslím, že bychom jenom tímto opatřením dokázali nastartovat boom porodnosti v České republice, ale je potřeba říci, že skutečně zde je potřeba komplexní přístup ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a že je potřeba se nad těmi klíčovými opatřeními dohodnout napříč politickým spektrem.

Na závěr si vás dovoluji požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu i celého návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



